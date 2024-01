Sotto accusa per il suicidio del figlio, a processo

E’ iniziata ieri mattina, dopo il rinvio del dicembre scorso per un difetto di notifica, l’udienza preliminare che vede imputato un cinquantenne accusato di istigazione al suicidio nei confronti del figlio di 22 anni, che fu trovato senza vita nella soffitta dove abitava con la famiglia, in provincia di Pistoia. Una tragedia su cui si allungherebbero le ombre delle pratiche sataniche in cui il ragazzo sarebbe stato coinvolto dal padre. Nell’udienza di ieri mattina, davanti al giudice Luca Gaspari, la madre del giovane si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Francesca Barontini del foro di Pistoia (nella foto a sinistra). Il fratello minore del giovane, pur presente in aula, è rimasto parte offesa e non si è costituito. L’imputato, che non vive più nel pistoiese e che non era presente in aula, è difeso dall’avvocato Filippo Lavorini del foro di Pistoia. Il legale ha presentato al giudice istanza di rito abbreviato mentre il pubblico ministero ha depositato al giudice un verbale di sommarie informazioni testimoniali con le quali sono state integrate le indagini svolte su questa tragica vicenda. Il pm, come si ricorderà, aveva chiesto l’archiviazione di questo caso ritenendo l’accusa non sostenibile in dibattimento. La richiesta di archiviazione era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari Patrizia Martucci che aveva disposto l’imputazione coatta poi formulata dal pubblico ministero: "L’imputato, attraverso un’opera di proselitismo familiare avviava, o comunque avvicinava, il figlio a pratiche sataniste e occulte, attraverso la creazione, nella casa famigliare, di un ambiente dove consultare libri e manoscritti e dove il giovane si suicidava"

L’istanza dell’avvocato Filippo Lavorini è stata accolta e il giudice Gaspari ha rinviato la discussione dell’abbreviato al 16 aprile prossimo.

l.a.