Sostenibilità. Un convegno con Solectro

Le energie rinnovabili ed il tanto discusso tema della sostenibilità come volano fondamentale per lo sviluppo economico saranno i temi al centro di un convegno che si terrà venerdì prossimo, a partire dalle ore 15.30, in sala Maggiore di palazzo di Giano. Un incontro promosso dall’azienda pistoiese Solectro, attiva a livello nazionale nella distribuzione di tecnologie fotovoltaiche e nella formazione tecnica per il settore delle energie rinnovabili, in compartecipazione con il Comune di Pistoia. Un’importante occasione per approfondire temi essenziali come i criteri Esg (Enviroment, Social and Governance), i crediti di carbonio e il decreto Fer-X che promuovono pratiche economiche sostenibili e responsabili, le opportunità incentivanti in corso: transizione 5.0 e 40% fondo perduto. Il convegno riunirà esperti del settore e professionisti per analizzare come la sostenibilità non solo contribuisca a mitigare i cambiamenti climatici, ma anche come possa rappresentare una opportunità per la crescita economica. "Investire nella sostenibilità è un imperativo – spiega Caterina Meoni, Dg di Solectro –: può veramente trasformare le nostre economie".