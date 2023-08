Sostegno aree interne Il piano della Regione

Massima attenzione da parte della Regione Toscana alle aree interne della zona appenninica che comprende, ovviamente, anche la montagna pistoiese, per quanto riguarda gli aspetti strategici e, allo stesso modo, rimpinguare le risorse a disposizione per favorire la conservazione del paesaggio e il sostegno a chi ha intenzione di investire in infrastrutture agricole e forestali. A definire un nuovo percorso è una recente delibera di Giunta proposta dalla vice-presidente regionale e assessore all’agroalimentare, Stefania Saccardi, per poter utilizzare a pieno le risorse assegnate a queste aree (oltre al pistoiese rientrano nel provvedimento anche Garfagnana, Lunigiana e Media valle del Serchio) facendo così scorrere le graduatorie del bando multi-misura "Strategia nazionale aree interne" arrivando così ad ottenere un ulteriore stanziamento di poco superiore al mezzo milione di euro. Grazie a tale modifica, le aree interne citate potranno aggiornare la loro strategia che consentirà di rimodulare le risorse e far scorrere le varie posizioni relativamente alla "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio e salvaguardia della biodiversità" per 425mila euro e "Sostegno per investimenti in infrastrutture per l’accesso ai terreni agricoli e forestali" per 80mila euro. "Una decisione – afferma la vicepresidente Saccardi – che abbiamo preso perché convinti di voler favorire lo sviluppo delle aree interne con ogni strumento disponibile. E l’impegno della Regione prosegue in questa direzione".