Sostegno alla Misericordia. Una serata di beneficenza

Quasi duemila euro a favore della Misericordia di Agliana, grazie alla generosità del numeroso pubblico che ha partecipato alla serata di beneficenza del 30 dicembre scorso, promossa dal gruppo musicale L’Isola di Uait. Il magistrato della Misericordia ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per l’ottima riuscita del concerto e, per trasparenza nei confronti di chi ha partecipato a questa iniziativa benefica, comunica che il ricavato netto è di 1906,19 euro, che è stato devoluto interamente alla Confraternita aglianese. La serata, che si è svolta sotto lo slogan "Aiutiamo chi aiuta", è stata presentata da Maria Elena Ulivi e ha registrato un grande afflusso di pubblico, che ha potuto apprezzare il vasto repertorio presentato dalla band aglianese L’Isola di Uait, con pezzi musicali che hanno riportato i presenti alle atmosfere degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del secolo scorso, avvalendosi della collaborazione dei cori parrocchiali di Agliana, diretti da Ornella Pellegrineschi. Molto apprezzate anche le esibizioni del tenore Sauro Casseri e dell’artista cubana Alexandra. Il governatore della Misericordia, Franco Benesperi, afferma: "Desidero esprimere, a nome del magistrato, un ringraziamento corale, dal profondo del cuore, al complesso L’Isola di Uait, all’amministrazione comunale, ai nostri volontari e a quanti si sono impegnati per la buona riuscita della serata. È stata la conferma del radicamento e dell’affetto che la nostra Misericordia registra sul territorio - prosegue Benesperi -. La vicinanza della nostra gente ci sprona a offrire servizi socio-sanitari sempre più efficienti e adeguati alle necessità della popolazione aglianese e dei territori circostanti, grazie anche alla ragguardevole somma di denaro raccolta durante la serata".

Ieri, 22 febbraio, è scaduto il termine per presentare le domande di servizio civile volontario alla Misericordia di Agliana. Da quanto riferisce Benesperi, in base alle domande pervenute dovrebbero essere coperti gli otto i posti disponibili. I giovani selezionati, prima di prendere servizio effettivo, seguiranno una formazione specifica per svolgere le attività previste. Dovrebbero essere operativi dal prossimo aprile per dodici mesi.

Piera Salvi