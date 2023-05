Sospiro di sollievo per Betti Il fantino pistoiese dimesso dopo la drammatica caduta

Dopo soli sei giorni dal drammatico incidente avvenuto al Palio di Sant’Anselmo di Bomarzo in provincia di Viterbo, il fantino pistoiese Rocco Betti – nipote di Federigo Santi e da sempre legato al rione del Grifone – ha fatto il suo ritorno a casa. Un decorso sorprendente visto che lo scorso 25 aprile, quando Rocco fu colpito in testa dallo zoccolo di un cavallo dopo essere caduto rovinosamente a terra dal proprio, il ragazzo perse conoscenza sulla pista per qualche minuto salvo poi tornare a muoversi lentamente ma con un forte trauma cranico oltre ad avere il naso rotto ed un paio di fratture composte alle costole.

Il 29enne fu subito ricoverato all’ospedale Belcolle di Viterbo dove, per oltre 24 ore, è rimasto in terapia intensiva salvo, poi, essere trasferito in reparto e successivamente rimandato a casa. Per un mese, adesso, non potrà rimontare a cavallo e, di fatto, la voglia che aveva di entrare in lizza per un posto al prossimo Palio di Siena, visto che oramai vive da quelle parti ed è il giovane rampollo di "Scompiglio" pronto e scalpitante per entrare in piazza del Campo, va deposta. Almeno per il Palio del 2 luglio.

"Grazie a Dio, Rocco è già tornato a casa – ammette la madre Maila Santi, sorella di Federigo Santi cavaliere celebre della Giostra dell’Orso pistoiese, manifestazione che ha corso per qualche anno da giovanissimo anche Betti, vincendo uno Speron d’Oro – per molti che erano lì accanto a lui dopo la caduta sembrava già spacciato: aveva perso conoscenza, non rispondeva agli stimoli esterni e non si muoveva".

"Per tutti noi che eravamo lì è stato un vero dramma – aggiunge – e ci sono stati momenti di grande spavento: a me non lo hanno nemmeno fatto vedere prima del trasporto in ambulanza. Solo in quel frangente mi hanno detto che stava ricominciando a fare qualche lento movimento e per me è stata la speranza in quelle ore di grande paura".

Adesso, Rocco Betti i suoi amati cavalli li può solo vedere da vicino, accudirli ed accarezzarli ma senza fare sforzi e, soprattutto, senza poter cavalcare perché comunque quello che ha passato è stato tutt’altro che semplice. "Al netto dei dolori al naso e alle costole, adesso ha un forte mal di testa – continua la madre del 29enne – che potrebbe andare avanti ancora per qualche settimana: i controlli ai quali è stato sottoposto in ospedale a Viterbo hanno dato tutti esito negativo ed è per questo che è stato dimesso".

"Speriamo davvero che possa tornare in forma quanto prima. – conclude Santi –. Dovremo tornare in ospedale fra una ventina di giorni per nuovi accertamenti ma mi auguro che il peggio ormai sia ormai definitivamente alle spalle".

Saverio Melegari