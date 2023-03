Sos valle del Vincio "Strade degradate Basta transenne: servono interventi"

"Molte nostre strade sono in condizione di degrado allarmante da anni", scrive la comunità della valle del Vincio di Brandeglio in una lettera indirizzata ad Amministrazione, consorzio bonifica e Prefetto. Il documento è accompagnato da alcune centinaia di firme dei residenti della prima collina oltre Gello in direzione Cireglio. "Abbiamo scritto più volte a Bartolomei, assessore a lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, con allegata la documentazione fotografica – continua il documento –, ma il solo risultato ottenuto è che sono state aggiunte transenne per evidenziare il pericolo, tanto che ora le strade ne sono piene. Non è ammissibile che le varie Amministrazioni che si sono susseguite nel governo del territorio non si siano mai fatte carico di un problema così serio. Ci sono zone di estremo pericolo che possono mettere a serio rischio le persone – concludono – e portare all’isolamento dei paesi e delle borgate".

Della situazione si è fatto carico il gruppo consiliare del Pd che ha visitato le zone interessate dalla denuncia. "I residenti mi hanno fatto vedere il susseguirsi di transenne e cartelli ma la pericolosità non viene certo risolta da questi palliativi – afferma il consigliere dem Paolo Tosi –. Giustamente servono interventi strutturali e risolutivi, le fragilità idrogeologiche della zona, troppo a lungo trascurate, adesso presentano un conto salato. Un’intera zona a rischio, una viabilità pericolosa che ad ogni precipitazione peggiora. Il comune deve prendersi carico e attuare interventi a salvaguardia della sicurezza stradale e idrogeologica".

Il gruppo Pd dichiara di aver più volte accolto l’allarme di abbandono e trascuretezza proveniente dal territorio collinare. "Allarme non recepito da questa Amministrazione che al massimo interviene con le solite transenne – conclude Tosi –. C’è bisogno di un piano straordinario per la sicurezza stradale e idrogeologica di tutto il nostro territorio, e di quello collinare in particolare".

Gabriele Acerboni