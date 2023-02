Sos strada per San Baronto Ecco il piano d’intervento

La Provincia di Pistoia accelera in maniera decisa per la messa in sicurezza della SP9 che collega Casalguidi a Lamporecchio attraverso il San Baronto che, da anni, versa in condizioni tutt’altro che soddisfacenti a causa di continue piccole frane e smottamenti, sia a monte che a valle della strada, che rappresenta un collegamento comunque importante fra la piana pistoiese e l’empolese. Il tratto complessivo che è al centro del progetto definitivo ed esecutivo dell’ente di piazza San Leone è di circa due chilometri e mezzo, non continuativo, visto che è stato suddiviso in cinque lotti distinti per un totale complessivo di 795mila euro che adesso la Provincia dovrà reperire per provvedere, quanto prima, a sanare questa difficoltà che mette, da tempo, in difficoltà il traffico veicolare e, soprattutto, quello dei mezzi pesanti e dei pullman, visto che si tratta di linee con alta densità di studenti che, ogni giorno, vanno e vengono da Lamporecchio e Larciano verso il capoluogo.

Il via libera allo studio di quanto c’è da fare nella zona era stato dato nell’agosto scorso con l’aggiudicazione da parte dello studio professionale dell’ingegner Mariolino Morganti di San Romano in Garfagnana (Lucca). Da lì, oltre ai vari passaggi tecnici del caso, si è passati poi attraverso una apposita Conferenza dei Servizi convocata per il "consolidamento per i crolli di detriti dalle scarpate di monte con parziale invasione della carreggiata interessante i comuni di Serravalle Pistoiese, Quarrata e Lamporecchio" che ha dato esito positivo in tutte le sue parti (eccezione un rimando, poi sistemato, per il ripristino del sistema di regimazione delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale sia durante che al termine dei lavori) dando, così, la possibilità di approvare in via definitiva tutta la parte di progettazione.

Nello specifico, i lotti sono così suddivisi: il primo sito prevede una sistemazione di circa 40 metri per un costo di 115mila euro, nel secondo l’intervento è per una lunghezza di una ventina di metri per un esborso di 50mila euro per arrivare al terzo sito che copre uno spazio di circa 80 metri con una spesa ipotizzata di 145mila euro fino al sito 4 che è quello più corposo con una lunghezza di poco meno di 100 metri per un costo di 295mila euro. Infine l’ultimo, di lunghezza di trenta metri, con 190mila euro di esborso arrivando, così, alla cifra complessiva del progetto: adesso ci sarà da capire le tempistiche esatte per aggiudicazione dei lavori ed inizio del cantiere.

Saverio Melegari