Sos sicurezza in collina Albero cade all’improvviso Illese due anziane passanti

"Ce la siamo vista brutta". Una tragedia sfiorata, fortunatamente senza conseguenze, quella che nel pomeriggio di sabato scorso ha visto coinvolte loro malgrado Bianca e Eugenia. Le due anziane signore che abitano a Cireglio, frazione collinare del comune di Pistoia, erano a fare la loro consueta passeggiata in via Lastricci, quando all’improvviso si sono ritrovate in una situazione assai pericolosa. "Abbiamo sentito un rumore proveniente dal bosco – raccontano –: credevamo si trattasse di un animale, invece era un albero che ci stava venendo addosso". Questione di secondi e di fortuna, fatto sta che le signore sono state solo sfiorate dalla pianta, caduta a pochissima distanza da loro.

"Erano visibilmente scosse – racconta Marcello Giacomelli (foto in alto) del Circolo Pd dei quattro paesi della montagna (Cireglio, Le Piastre, Pracchia e Orsigna), al quale le signore hanno affidato la loro richiesta di denuncia –, tanto che sono rimaste sedute a lungo per tranquillizzarsi prima di tornare a casa perché troppo impaurite. Un paesano di Belriguardo, Paolo Corsini transitava di lì: è stato lui a dar loro assistenza dopo il grande spavento – aggiunge – per poi chiamare i vigili del fuoco per far riaprire la strada interrotta dell’albero. Sono anni che denunciamo lo stato di abbandono di alcune nostre strade e in particolare la situazione di pericolo di quella – attacca –, visto che abitualmente è anche frequentata dalle persone per camminare. Più volte abbiamo anche invitato il sindaco Tomasi perché venisse a vedere di persona, ma senza successo". Proprio la settimana scorsa Giacomelli aveva avuto un incontro con i consiglieri dem Fratoni, Tosi e Giusti, incontro di cui vi avevamo dato conto alcuni giorni fa, durane il quale aveva illustrato le criticità della zona. "Domenica pomeriggio è caduta un’altra acacia di medie dimensioni – conclude Giacomelli –, la situazione evidentemente si sta aggravando sempre di più".

Attenzione al territorio collinare del comune di Pistoia anche da parte di un altro consigliere Pd, Lorenzo Boanini (foto in basso), che ha protocollato un’interrogazione alla Giunta e al sindaco Tomasi per sapere "quali sono le intenzioni del Comune in merito alla sicurezza stradale e all’incolumità personale degli abitanti della frazione di Sarripoli. E’ stato introdotto il guardrail in tratti della strada che sono in rettilineo ma nel punto più pericoloso, ovvero la curva che si trova nel tornante più delicato, non è stato inserito – evidenzia Boanini –. I residenti che mi hanno cercato hanno sollecitato il Comune senza ottenere nessuna risposta concreta. Vogliamo sapere se verrà realizzato un intervento alternativo in quel punto perché la curva confina con uno strapiombo e non è ammissibile che sia lasciata in quel modo".

Gabriele Acerboni