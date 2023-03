Sos pronto soccorso "La soluzione? Puntare sui servizi del territorio E Prato è un esempio"

"Se non vengono dati servizi nel territorio, il pronto soccorso sarà sempre ingolfato". La vede così Beppino Montalti, a capo dell’Ordine dei medici. Ed oggi sono ancora più chiare le criticità dopo l’incontro avvenuto venerdì pomeriggio con i direttori dei dipartimenti di emergenza urgenza del territorio, le rappresentanze sindacali dei medici e i colleghi dell’Ordine. Un confronto proficuo, dove sono state affrontate le criticità che stanno vivendo i colleghi che lavorano nei pronto soccorso.

"Il primo dato che è emerso è che attualmente sono quindici i medici in servizio nei pronto soccorso quando ne dovrebbero essere almeno ventiquattro – sottolinea Montalti – C’è di più, alcuni colleghi stanno invecchiando e quindi affrontare i turni più pesanti sta diventando un problema fisico". Ma è l’assenza di risposte nel territorio quelle che portano i dipartimenti di emergenza urgenza ad essere ingolfati. Non solo, c’è anche il taglio di posti letto negli ospedali con il risultato che molti pazienti che non possono essere ricoverati sostano sulle barelle del pronto soccorso e vanno a caricare di nuovo lavoro un reparto che dovrebbe servire a trattare le emergenze.

"Le difficoltà generali le conosciamo bene – spiega Montalti – la carenza di medici specializzati che denunciavamo già molti anni fa. Se ora apriamo le Università però i primi risultati si vedranno solo tra qualche anno mentre è ora che va affrontato il problema. Se i medici di famiglia non trovano sul territorio servizi che consentano loro di impostare la terapia come fanno a non mandare i pazienti con malattie croniche al pronto soccorso? Parlo di una lastra, di un emogas, il semplice controllo della glicemia... Questo serve e questo non abbiamo a Pistoia. Sarebbe necessario ripristinare le Usca create al tempo del Covid per consentire rapidi interventi a domicilio. Dico di più. Perché a Prato e Firenze abbiamo il Girot, nucleo di medici che tratta i pazienti cronici a casa, mentre a Pistoia non esiste? Fino a quando non si troveranno risposte in questo senso non può essere risolto il carico di lavoro nel pronto soccorso con la conseguenza che sempre meno medici saranno disponibili a prestare servizio in questi dipartimenti".

L’Ordine dei medici annuncia nuovi incontri con i colleghi ospedalieri spiegando come è importante cercare di evitare conflittualità tra i medici di famiglia e quelli del pronto soccorso. "Ognuno di loro ha esigenze specifiche che vanno ascoltate – conclude Montalti –. È la burocrazia il fallimento dell’assistenza sanitaria. Come è possibile trovare soluzioni concrete ai problemi dell’assistenza sanitaria quando chi decide, lo fa solo sulle carte senza vivere direttamente le situazioni. Ne è un esempio l’episodio avvenuto recentemente al San Jacopo, quando un paziente caduto a 300 metri dal pronto soccorso ha dovuto attendere l’intervento dell’ambulanza che proveniva da Agliana, un’assurdità".

Michela Monti