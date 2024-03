Sos medici di famiglia. Ci sono posti vacanti su tutto il territorio. Altri due anni di fuoco

Ci sarà ancora da aspettare, quasi due anni per poter superare la carenza di medici di famiglia su tutto il territorio provinciale. Tre le zone in maggiore sofferenza, sulle quali per questo motivo sarà bandito il maggior numero di posti, per attirare le preferenze dei neo assunti: la Montagna pistoiese, Quarrata e Monsummano. Anche se posti vacanti ce ne sono anche su Pistoia, data la vastità territoriale.

Un problema quello della mancanza di medici di famiglia, che ha dirette conseguenze sui cittadini (per un periodo il massimale dei dottori in servizio a Quarrata è stato innalzato a 1800, ora rientrato a 1500), ma anche sul carico di lavoro per i professionisti. "La mancanza attuale su più zone è dovuta al fatto che dal 2021 ad oggi sono andati in pensione molti medici entrati in servizio tra gli anni ’70 e ’80 – spiega il dirigente Asl Daniele Mannelli, direttore del dipartimento rete sanitaria territoriale – Una uscita che dovrebbe poter essere sanata nel giro di un anno e mezzo. Intanto, ad aprile sarà pubblicato il primo bando regionale, per coprire le "Zone carenti". Un secondo seguirà a giugno e infine ad ottobre, con posti dedicati ai corsisti, cioè agli specializzandi che poi potranno conservare gli incarichi assunti, al termine del percorso di specializzazione". Per tutto il 2024, la previsione è che saranno pubblicati più posti di quelli che saranno effettivamente coperti, ma i numeri dovrebbero tornare in equilibrio entro l’inizio del 2026.

Questa la mappa degli ultimi ingressi, dati Asl, per coprire i pensionamenti. Nell’ambito di Quarrata, attualmente sono entrati due medici titolari, uno ad ottobre da procedura ordinaria e un altro, medico corsista, è entrato in questo mese. Nell’ambito di Pistoia Sambuca Pistoiese, sono tre i nuovi medici titolari: uno entrato da procedura Sisac a febbraio, e due medici corsisti che entreranno entro maggio (di cui uno già titolare di incarico nel medesimo ambito). Infine, per quenato riguarda la montagna, un medico corsista entrerà in servizio a maggio nell’ambito Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Marliana. Per la zona Valdinievole, a febbraio è stato assunto l’incarico di un medico nell’ambito di Pescia, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Uzzano. Nella zona Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese: un medico corsista è entrato in questo mese e un altro entrerà entro maggio. Per quanto riguarda gli incarichi provvisori, uno è stato affidato a Quarrata a gennaio, uno per la montagna pistoiese, uno ad Agliana e due infine a Montale, a partire da aprile.

"Sperimo che si riesca a coprire i posti ancora vacanti entro il 2026 – commenta il dottor Giuseppe Pace, segretario della Fimmg – da una parte per ridurre il carico di lavoro dei professionisti in servizio e dall’altra per garantire maggiore scelta ai pazienti".

M.V.