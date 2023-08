Sos furti di biciclette Raffica in San Biagio

Irruzioni nei cortili dei palazzi fra via Ippolito Desideri, in San Biagio, ed altre strade limitrofe per portare via le biciclette che sono parcheggiate (anche se chiuse col lucchetto) nelle zone in comune, in un momento nel quale di residenti ce ne sono pochi, perché magari in vacanza e quindi lontani da casa.

Sono numerose le segnalazioni che arrivano da quella zona della città, che corrono anche di cellulare in cellulare attraverso chat e gruppi sui social network, sia per capire se si tratta di fenomeno diffuso o isolato, sia per mettere in guardia chi vive da quelle parti su possibili movimenti sospetti.

"Mi spiace comunicare che purtroppo in queste zone vi sono ladri di biciclette, che nel mio caso sono entrati all’interno del condominio e hanno rubato quasi tutte le biciclette legate fuori ma comunque all’interno della zona condominiale – racconta un residente della zona su Facevook, ponendo l’attenzione sulle poche presenze nelle abitazioni – è già stata fatta denuncia ovviamente ma so già che non porterà a niente".

Da lì si è poi innescato il dibattito che ha portato a far emergere altre situazioni di criticità in via Fattori, via Mantegna, via Gora e Barbatole e via Metello Gianni con qualcuno che ha visto persone sospette aggirarsi, in svariati momenti della giornata, fra una casa e l’altra per capire eventuali presenze o no dei residenti.

E se la maggior parte di essi sono in ferie, la scoperta che la propria bicicletta è stata portata via magari avviene dopo qualche giorno e le chance di ritrovarle in città sono davvero ridotte al lumicino.

S.M.