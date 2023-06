Sos contro il degrado Residenti esasperati chiedono telecamere e maggiori controlli

"Chiediamo con urgenza telecamere, soprattutto nei passaggi pedonali tra piazza Gramsci e piazza IV Novembre e tra piazza IV Novembre e via Livorno e più controlli delle forze dell’ordine". E’ il disperato appello che arriva dal centro di Agliana. Residenti, commercianti, professionisti e dalla parrocchia di San Piero, fanno sapere che la situazione è diventata "insostenibile e intollerabile". Il bar Gallo Nero, lo studio Migliorini, Celiachia Food, Luca Bini Mezzanotte (accolito della parrocchia di San Piero e collaboratore del parroco) e alcuni residenti, si fanno portavoce del disagio generale. Raccontano di essersi rivolti ripetutamente alle forze dell’ordine e di avere informato anche il sindaco. Si dichiarano esasperati dai comportamenti incivili di gruppi di minorenni, ragazzi e ragazze.

"Di giorno e di notte siamo di fronte a maleducazione e vandalismo – raccontano –. Comportamenti preoccupanti che possono sfociare anche in azioni illecite. Minorenni che danneggiano fioriere e arredi esterni dei locali, urinano ovunque, sputano a terra e sui vetri di locali e uffici, imbrattano i muri. Gli schiamazzi e la musica ad alto volume sono costanti anche di notte. Ormai non possiamo nemmeno dire qualcosa per richiamarli a comportamenti civili, perché reagiscono con sfida e aggressività. Ci sono persone che hanno paura a passare davanti a questi gruppi. Prendiamo atto che le forze dell’ordine fanno il possibile – dicono – e che il Comune ha sicuramente attenzione al problema, ma qui è necessario un intervento urgente". Chiedono la videosorveglianza in particolare nel passaggio pedonale che collega le piazze Gramsci e IV Novembre e nel vialetto che da piazza IV Novembre porta in via Livorno, passando tra i locali della parrocchia e la scuola Rodari, perché questi sono i luoghi più frequentati da questi gruppi di minorenni.

"Non si vive più – dice una residente – e se cerchiamo di richiamarli alla civiltà reagiscono con insulti e bestemmie". In questo periodo, con gli eventi in piazza, il fenomeno, da quanto ci viene riferito, si attenua durante gli spettacoli, ma poi tutto ricomincia. Il problema esiste da anni, ma sembra essersi acutizzato in questi ultimi tempi, magari anche per la fine della scuola. "Serve l’incremento della videosorveglianza, soprattutto nei punti più critici, con telecamere collegate con le forze dell’ordine, attive e visionabili per un costante monitoraggio, insieme a una maggiore presenza di polizia municipale e forze dell’ordine", chiedono tutti.

Bini Mezzanotte aggiunge: "Serve anche un operatore di strada, che entri in contatto con questi adolescenti per capire cosa scatena i loro comportamenti. L’oratorio cerca di dare ascolto e risposte, ma non basta. La dimostrazione di mancanza di stimoli positivi negli adolescenti la riscontriamo all’oratorio estivo. Fino a un paio di anni fa, a fine scuola, ragazzi e ragazze venivano in parrocchia per fare gli animatori, ora questo desiderio d’impegno è notevolmente diminuito".

Piera Salvi