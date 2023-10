Sos consumo del suolo. Male Agliana e Valdinievole. Si salva solo la Montagna

Smottamenti, incapacità dei terreni un tempo persino paludosi di far filtrare nel sottosuolo grandi quantità di acqua piovana caduta in poche ore, frane e allagamenti in questo periodo dell’anno tornano ad essere d’attualità e possono colpire duramente un territorio incastonato, nella piana, fra numerosi torrenti di varia portata e, in Valdinievole, con la convivenza col Padule di Fucecchio. Un aspetto molto importante, a questo riguardo, è quello del consumo di suolo che, in generale in Italia, rappresenta una criticità nelle zone con la maggior concentrazione di popolazione. Ed a guidare la classifica delle nostre parti, probabilmente non a caso, è Agliana che con 380 ettari tolti a coltivazioni, o semplici campi, si ritrova con un consumo pari al 32,42% della propria espansione comunale. A tracciare la cartina della situazione di casa nostra è Openpolis sulla base degli ultimi dati pubblicati da Ispra aggiornati a fine 2021 che ci dicono come, nel nostro Paese, il 7,13% – pari a oltre due milioni di ettari – è coperto da manufatti dell’uomo, che si tratti di abitazioni, palazzi, industrie piuttosto che di infrastrutture di ogni tipo.

Una crescita, in dodici mesi, di seimila ettari "mangiati" alla natura. Più questo dato cresce e, di contro, si blocca la possibile produttività dei terreni coinvolti e la minor impermeabilizzazione divenendo più vulnerabili di fronte a piogge forti che devono essere assorbite in spazi più limitati, spesso magari coltivati mandando poi in crisi l’agricoltura e l’economia o, piuttosto, nei territori di collina e montagna causando frane e smottamenti. Dietro ad Agliana, crocevia di quasi tutti i torrenti della piana e territorio a rischio, ci sono Montecatini Terme che ha il 27,68% di suolo consumato che si tiene dietro Chiesina Uzzanese col 24,56%, arrivando così fin dentro il Padule. Situazione che sembra sotto controllo per Pistoia che, con 2614 ettari antropizzati, arriva soltanto all’11,04% sopravanzata da buona parte dei comuni della nostra provincia. Oltre il 20% ci vanno anche Pieve a Nievole (23,61%) e Uzzano (20,10%) mentre la classifica viene chiusa dalla parte montana: ad Abetone Cutigliano soltanto il 3,15%, a San Marcello Piteglio il 3,97%, a Marliana poco più del 6% e chiude i conti Sambuca Pistoiese con appena il 2,48% di suolo utilizzato dall’uomo.

S.M.