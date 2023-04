"Sos Codice appalti"

Centinaia di lavoratrici e lavoratori provenienti dalla Toscana si sono dati appuntamento ieri in piazza a Roma per consegnare un messaggio forte e chiaro al governo: "Fai la cosa buona!". La mobilitazione di Feneal e Fillea ha raccolto nella capitale, periferia Don Bosco, oltre i lavoratori, anche associazioni ambientaliste, studenti, comitati di quartiere, imprenditori e tecnici, per il lavoro, l’ambiente e la sicurezza nelle costruzioni per denunciare gli impatti negativi sul settore delle costruzioni del decreto 112023 sul Superbonus e "per lanciare proposte al Governo – fanno sapere gli stessi promotori – per ridurre i danni che deriverebbero dall’applicazione di un decreto, approvato senza nessun confronto con le organizzazioni sindacali (né preventivo alla pubblicazione, né successivo nei tavoli tecnici), che prevede il blocco della cessione dei crediti per i bonus edili a discapito dei redditi più bassi".