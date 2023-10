"Sorridimi, Alzheimer". Mettersi in gioco ma senza smarrimento . Giovanna senza paura

di Lucia

Agati

Un giorno si sono guardate con sgomento e hanno capito che una delle due si era smarrita, e che l’altra avrebbe dovuto riportarla a casa. L’Alzheimer non distrugge una sola esistenza ed è impossibile, dall’esterno, comprendere quanto possa essere difficile, frantumata, la vita di ogni giorno. Una delle scelte possibili, per un familiare, è combattere senza perdere la speranza. Ma ci sono battaglie dalle quali ci si rialza feriti, sanguinanti. Giovanna Mazzanti è nata il 24 gennaio del 1976, a Pistoia, è sposata con Enrico Ciuffetti, che lavora ad Autolinee Toscane. E’ laureata in scienze politiche, con una tesi, scritta venti anni fa, sugli effetti del populismo in politica. Insegna arte, la sua grande passione, storia, geografia e scienze all’istituto San Cipriano del Nespolo, una scuola che adora. E’ stata consigliere comunale per il Pd nella giunta Bertinelli e sempre si è occupata delle persone fragili, accanto all’assessore Anna Maria Celesti. Poi ha lasciato la politica e dal luglio 2018 è la presidente della sezione di Pistoia dell’Aima (Associazione nazionale malati i Alzheimer).

Oggi ci apre il suo cuore.

"La mia mamma si chiamava Paola Poli ed era nata a Pracchia. Mi resi conto che qualcosa non andava quando aveva settant’anni. Lei era una bravissima sarta. Un giorno mi accorsi che non riusciva più ad attaccare le cerniere. Nel suo lavoro era la cosa che amava di più, e non le riusciva più. Poi vidi che non riusciva più ad avvitare la moka. Aveva perso la sequenza dei gesti. Furono quelli i due campanelli di allarme che segnarono l’inizio di dodici anni infiniti e terribili. Mi rivolsi alla geriatria dell’ospedale di Pistoia, prima al Ceppo e poi al San Jacopo. Mi sono trovata bene e mi hanno aiutato tanto. Tutti.

"Nel frattempo ho avuto due bambini, Pietro nel 2014 ed Elisa nel 2015. Mentre aspettavo Elisa attraversai un momento drammatico. La mamma mi telefonò e mi disse “Non so dove sono...”. Ebbi una forte emorragia e ho rischiato di perdere la mia bambina. Non ce l’avrei fatta se non avessi avuto la dottoressa Anna Maria Celesti al mio fianco. Volevo che la mia mamma fosse sempre con me, io che avevo perso il mio babbo Giovanni quando avevo vent’anni. Lui morì dopo tanta sofferenza. Ce l’abbiamo fatta per un po’. Poi c’è stato bisogno di un aiuto perché il rischio di crollare, a un certo punto, si fa sempre più concreto.

"La mamma e io eravamo molto empatiche, nonostante il progredire della malattia non abbiamo mai perso il contatto l’una con l’altra. Intanto era nata l’Aima, di cui ho preso la presidenza nel luglio del 2018. La sede è nella Casa del Popolo di Bottegone, una realtà molto collaborativa, da ogni punto di vista. La sezione di Pistoia dell’Associazione italiana malati di Alzheimer, per statuto, chiede ai soci di partecipare attivamente alle iniziative. I soci attivi sono una decina, i tesserati sono ottanta. Il circuito è vasto e articolato. Il primo sostegno va ai familiari. Fanno orientamento con la psicologa Ilaria Gori e l’obiettivo è recuperare lucidità. Perchè il burn out arriva. Anche ai più positivi e ottimisti.

"Quando i familiari hanno acquisito fiducia parte la fase del carico delle persone malate: conduciamo attività fino a trenta persone tra familiari e malati, la nostra filosofia non è separarli. Ed ecco allora che si entra nel vortice delle attività dove regna, sempre, un clima giocoso. Come la “cucina a occhio” come dicevano le nostre nonne, grazie alla Fondazione Caript, con la nostra bravissima tutor Elena Drovandi e grazie alla Casa del Popolo che ci mette a disposizione le attrezzature.

"Impastano con le mani e in compagnia: con loro ci sono gli studenti delle medie, o ragazzi fragili, grazie alla cooperativa L’Orizzonte. Racconto sempre con stupore questi momenti perché a volte mi è difficile comprendere come le persone malate di Alzheimer riescano a concentrarsi. E’ come se le mani raccogliessero il pensiero.

"Sono trascorsi pochi mesi dall’inizio del mio incarico di presidente al repentino peggioramento delle condizioni della mia mamma. Comparvero gli attacchi epilettici, ed erano sempre più gravi. Io non volevo separarmi da lei. Ma fu necessario il ricovero e lei, nel letto di ospedale era smarrita, sperduta, terrorizzata.

"Ma nella vita avviene sempre qualche magia, accade sempre qualcosa di inaspettato. Ho preso una decisione. L’ho riportata a Pracchia, a Villa Chiara, proprio davanti alla sua casa di un tempo. Lei diceva sempre “Non sto bene a Bottegone, non sento scorrere il Reno...”. E le ho detto “Mamma...sei a Pracchia...”. Lei ha aperto gli occhi. “Lo senti il Reno?” le ho detto. Era il novembre 2018. Pochi giorni dopo si è addormentata, dolcemente, e io c’ero. Si è rappacificata. Ed è a Pracchia, che riposa".