Sorride Steven Raso: "A Pistoia come a casa. I tifosi amano Ron. Ora si punta in alto"

"Ho viaggiato molto nella mia vita, ma non mi sono mai sentito a casa in così poco tempo come è successo a Pistoia in questi giorni. Mi è sembrato di vivere qui da 25 anni. Non vedo l’ora di poter assistere ad altre partite e spero di tornare presto in città. E’ stato davvero un ottimo impatto". Sorride Steven Raso ripensando al suo arrivo in Italia. Arrivo risalente a giovedì scorso, quando si è presentato a Milano per mettere la firma sul contratto con il quale è stato ufficializzato l’ingresso della "East Coast Sport Group Italia S.r.l." all’interno del Pistoia Basket 2000 come nuovo socio di maggioranza.

Vero, sotto i riflettori è finito Ron Rowan, visto il suo trascorso in maglia Kleenex e il ruolo di capofila della holding a stelle e strisce, nonché quello di prossimo presidente biancorosso, ma anche la presenza di Raso non è certo passata inosservata, in attesa dello sbarco nel nostro Paese anche degli altri investitori d’Oltreoceano. Domenica, era bordo campo al PalaCarrara a godersi - assieme a Rowan, Massimo Capecchi e gli altri vertici del Pistoia Basket - l’entusiasmante vittoria al fotofinish contro Reggio Emilia. Quale miglior modo per cominciare il nuovo percorso di marca americana? "Un’emozione incredibile, che non si può descrivere con le foto o i video. E’ stata la perfetta conclusione di una settimana storica - le parole di Raso - E’ stato impressionante vedere l’amore dei tifosi nei confronti di Ron, nonostante sia passato così tanto tempo da quando lui ha giocato a Pistoia".

Proprio la passione del popolo biancorosso rappresenta una spinta per i soci statunitensi a voler fare sempre meglio. "Conosco Ron da un po’. Mi ha raccontato cosa significasse per lui e la sua famiglia Pistoia e me ne sono letteralmente innamorato. Per quelle che sono le nostre idee, questa è la città perfetta. Vogliamo cercare di migliorare tutto quello che si può migliorare. Per quanto concerne la squadra, puntiamo a costruirne una che stia stabilmente nelle prime otto posizioni del campionato". Piani che Rowan e Raso (ripartiti ieri alla volta degli Stati Uniti) hanno spiegato anche al presidente della Legabasket, Umberto Gandini, in occasione dell’evento al Beste HUB di Prato per celebrare i 20 anni dalla conquista dell’argento olimpico da parte della Nazionale azzurra. "E’ stato un incontro estremamente positivo. Abbiamo parlato di tutto quello che proveremo a migliorare".

Francesco Bocchini