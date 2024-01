Sono arrivati i ’green hereos’ . Gassman per il Pianeta: "Dobbiamo pensare al futuro"

PISTOIA

Si chiamano green hereos, "gli eroi del verde": imprenditori italiani che hanno scelto di scommettere e investire sulla green economy. Decine di imprenditori si sono dati appuntamento a Pistoia, alla Giorgio Tesi Group, per fare il punto su eco-sostenibilità e sui risultati ottenuti dalle loro aziende. Capofila di questo progetto è l’attore, scrittore e attivista Alessandro Gassmann. Proprio Gassmann ha recentemente dato alle stampe il suo nuovo libro intitolato "Io e i #GreenHeroes: perché ho deciso di pensare verde". A raccontare il suo avvicinamento alla causa ambientale è stato Gassmann stesso. "Ho iniziato a concentrarmi sull’ambiente e sulla sua cura – sottolinea – quando è nato mio figlio. Ho capito che avrei dovuto pensare al Pianeta che avrei lasciato a lui da grande, più che al Pianeta per me. Ho deciso di utilizzare la mia notorietà per portare quanto più possibile sensibilizzazione al tema della natura, dell’ecologia, della cura dell’ambiente".

Gassmann, in questo percorso, non è solo: l’idea di divulgare un pensiero eco-sostenibile si è concretizzata grazie all’incontro con Annalisa Corrado, responsabile tecnica del Kyoto Club, con cui ha costituito un team di fisici, esperti di agricoltura e comunicatori del settore, che lo hanno affiancato nella ricerca e nell’approfondimento di realtà imprenditoriali ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibili.

Tra queste c’è anche la Giorgio Tesi Group, che ha ospitato l’incontro tra Gassmann e i green heroes. "Il nostro impegno verso una produzione più sostenibile va avanti da almeno quindici anni – commenta Marco Cappellini, direttore generale Giorgio Tesi Group –. Abbiamo ottenuto numerose certificazioni green a livello europeo di cui andiamo molto fieri. Il messaggio lo abbiamo fatto nostro: produrre è importante ma è altrettanto importante produrre senza avere ripercussioni sull’ambiente che ci circonda".

Francesco Storai