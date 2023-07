Sono 180mila le api che "monitorano" ogni giorno la discarica del Cassero

A margine della visita promossa al Cassero dal Comitato dei cittadini per la discarica, il gestore, Herambiente, ha diffuso ieri una nota di approfondimento. "La visita ha toccato le principali fasi del processo della discarica: dalla verifica e accettazione dei rifiuti, al conferimento, alle fasi di coltivazione. Particolare attenzione è stata rivolta ai dispositivi di protezione e ai controlli ambientali che evidenziano la sostanziale assenza di interferenze. I visitatori hanno osservato i tre alveari all’interno dell’impianto con circa 180 mila api impegnate nel progetto di biomonitoraggio della discarica, partito lo scorso anno e attivo fino a fine 2023. Questi preziosi insetti entrano quotidianamente in contatto con tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo),prelevandone un numero enorme di microcampioni. Un’ape bottinatrice visita in media 2.000 fiori al giorno, in un raggio di 3 km dall’alveare. Quindi, nel caso di Serravalle, sono possibili circa 18 milioni di micro-campionamenti ogni giorno su un’area di circa 28 km 2. Ai cittadini sono stati illustrati i risultati del primo anno di monitoraggio, che non hanno evidenziato alcun impatto dell’impianto. “È per noi fondamentale – ha detto il direttore Paolo Cecchin – che chi vive il territorio possa vedere con i propri occhi la qualità del lavoro che c’è dietro ai cancelli della discarica“".