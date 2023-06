Solstizio sul campanile Terrazza d’eccezione per il saluto di benvenuto alla nuova stagione

E ora può dirsi davvero iniziata l’estate. Terrazza d’eccezione quella del Campanile di piazza del Duomo per accogliere l’evento "Arcobaleno d’estate", manifestazione promossa dalla Regione Toscana e dal quotidiano Qn–La Nazione giunta alla sua undicesima edizione che a Pistoia ha incontrato la disponibilità di Confcommercio Pistoia-Prato e dello stesso Comune. Due gli eventi raccolti sotto questa insegna condivisa, il brindisi delle 19 in vetta riservato all’associazione pistoiese e alle istituzioni, e gli appuntamenti comunali fissati per celebrare la Festa europea della musica. La festa è iniziata nella Galleria Nazionale di via Vannucci, alle 17, con l’esibizione degli allievi e delle allieve delle scuole di musica della nostra città ed è poi proseguita con le affascinanti suggestioni sonore del Coro etnico Agorà diretto da Daniela Dolce che ha riempito di musiche le logge di Palazzo Comunale inondando anche piazza del Duomo. Poi alle 19 via con la salita verso il campanile, calici alla mano e salto del tappo: il brindisi ha così sancito il culmine dell’"Arcobaleno". "Una bella occasione per salutare l’estate – ha detto il direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini -, per salutare un turismo che funziona, con presenze in crescita. È un momento di grandi flussi turistici per la regione Toscana di cui anche Pistoia sta godendo. Ed è giusto festeggiare questo momento, sostenere questa iniziativa congiunta di Regione Toscana e La Nazione. Pistoia è una meta che ha diritto di farsi vedere e conoscere". Riuniti nella festa, lassù in alto, anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi che ha ringraziato il nostro giornale: "Grazie a La Nazione questa iniziativa diventa collettiva in tutta la Toscana. Siamo un sistema interconnesso, valorizziamo un patrimonio e Pistoia può dire la sua per bellezze, attrattività ed esperienze che portano in città sempre più turisti ma che fanno conoscere e riscoprire anche alla città stessa le sue tradizioni". A fargli eco l’assessore al turismo Alessandro Sabella, che ha rimarcato come questa festa serva a "dare inizio alla stagione estiva e ci consolida come città di attrazione. È inoltre un momento di unione delle forze e coesione tra portatori d’interesse per una visione più ampia a livello culturale e turistico per il futuro". Per l’amministrazione comunale presente anche l’assessore con delega al commercio, Gabriele Sgueglia, assieme al presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri, don Luca Carlesi e, per la redazione pistoiese de La Nazione, Gabriele Galligani e Alessandro Benigni. La giornata si è conclusa in piazza della Sala con l’esibizione finale nel segno della musica della Fabrizio Berti Jug Bang. Gli eventi "Arcobaleno" proseguiranno nei prossimi giorni in altre zone della nostra regione; il dettaglio è consultabile su www.visittuscany.com. Il programma è supportato da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, con la partecipazione delle diverse categorie economiche. L’appuntamento a Pistoia è per il 2024. Ma l’occasione di salire sul campanile non è certo un’esclusiva "Arcobaleno". La salita in vetta è infatti possibile ogni giorno ed è a cura di Medieval Italy. I biglietti si acquistano ogni giorno in Battistero e le visite si svolgono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e durano intorno ai quaranta minuti, per gruppi massimo di dodici persone. I biglietti costano 10 e 5,50 euro, rispettivamente intero e ridotto (per gruppi superiori a otto persone).

Linda Meoni