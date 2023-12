Solimene (Siulp): "Tagli al personale e reperibilità, siamo allo stremo"

"A Pistoia, la Polizia Cibernetica, che dovrebbe essere una risorsa strategica per la Polizia di Stato, è ridotta all’osso. Le attuali condizioni in cui gli specialisti del settore sono costretti ad operare, rappresentano un regalo di Natale per tutti coloro che utilizzano il web per delinquere e un boccone amaro per i poliziotti specializzati e per tutta la cittadinanza". È quanto afferma in una nota il segretario generale provinciale del SIULP Pistoia, Gianluca Solimene, commentando la situazione della sicurezza digitale in cui verte la specialità della Polizia di Stato proprio sotto le ricorrenze natalizie, ossia quando le transazioni digitali si elevano al massimo regime e le truffe online proliferano.

"La polizia cibernetica – continua il Segretario del SIULP – si occupa ogni giorno dell’anno della sicurezza di tutti i cittadini. Nel momento di massima allerta, anche dal punto di vista della sicurezza nazionale, i poliziotti della sezione di polizia cibernetica a Pistoia sono costretti a operare in locali al limite dell’agibilità, con sempre meno risorse, meno reperibilità e meno uomini. Per questo il SIULP Pistoia, da tempo è impegnato a sollecitare il dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana nel chiedere il potenziamento delle risorse umane da destinare alla Sezione di Pistoia e locali che rispondano almeno ai requisiti minimi del dettato normativo sulla sicurezza e la salubrità dei posti di lavoro. La risposta che sinora il dirigente del Centro operativo della Toscana ha fatto pervenire per la Sezione di Pistoia – continua il sindacalista – è stata la riduzione del 33% delle reperibilità con le quali, almeno in parte, si rimediava alla gravissima carenza di personale. In queste condizioni, espletare la mission affidata alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica per Pistoia diventa davvero complicato. Ciononostante, i poliziotti continueranno a fare del loro meglio per garantire sicurezza ai cittadini pistoiesi".