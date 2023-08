Solidarietà "senza ferie" Misericordia a pieno ritmo

Trasporto degli infermi, con mezzi ordinari e con mezzi attrezzati, consegna dei farmaci e della spesa a domicilio (con richiesta al numero 349.2211887). La Misericordia di Agliana non sospende i propri servizi nel mese di agosto. Anche l’Emporio solidale "Le dodici ceste", che si trova nella sede storica della Misericordia di via Matteotti, gestito in collaborazione con la Caritas parrocchiale di San Piero, resta aperto, anche se con orario ridotto: solo il mercoledì dalle 17 alle 19.

Inoltre viene svolta l’assistenza in occasione delle manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, dove è richiesta la presenza di un’ambulanza. Ovviamente, i numerosi volontari, opportunamente formati, garantiscono, giorno e notte, la copertura delle emergenze sanitarie, in convenzione con la centrale unica del 118. La Misericordia di Agliana dunque non chiude per ferie: "Non è uno slogan d’effetto – precisano alla Misericordia –, ma la fotografia che testimonia l’infaticabile attività e la molteplicità dei servizi che, giorno e notte, i volontari della Confraternita svolgono anche durante il mese di agosto, a favore della comunità aglianese e delle zone vicine".

Il governatore della Confraternita, Franco Benesperi, evidenzia: "Desidero ringraziare i nostri volontari per l’impegno quotidiano profuso a favore della popolazione, soprattutto quella anziana, che sta subendo, più degli altri, le conseguenze negative legate alle alte temperature registrate nelle ultime settimane. Inoltre – prosegue –, mi preme lanciare un appello per sensibilizzare la comunità aglianese affinché continui a essere vicina e solidale con la Misericordia. Abbiamo bisogno di nuovi volontari, per garantire anche in futuro servizi sempre efficienti, ma sono necessarie anche maggiori risorse economiche, per fronteggiare l’aumento generalizzato dei costi energetici e delle spese generali, che incidono negativamente sul nostro bilancio".

Da settembre l’Emporio solidale riprenderà il consueto orario, con apertura il lunedì e mercoledì, dalle 16 alle 19. L’emporio solidale, grazie all’unità d’intenti fra i volontari della Misericordia e quelli della parrocchia di San Piero, permette di offrire risposte adeguate alle persone che hanno necessità di un aiuto concreto per andare avanti nel quotidiano, per dare dignità e cercare di rendere l’esperienza dell’Emporio più simile a quella di fare la spesa in un negozio.

Piera Salvi