Solidarietà, incontri e svago con l’Auser

L’ associazione Auser di Agliana è impegnata nella solidarietà e raccolta di aiuti per le tante persone colpite dall’alluvione, ma anche con iniziative per favorire momenti d’incontro e svago per gli anziani. L’associazione si sta mobilitando per raccogliere materiali a favore di chi è stato duramente colpito dagli allagamenti nella nostra zona e ha ricevuto anche la disponibilità a fornire aiuti da parte dell’Auser di Montepulciano. "In collaborazione con Auser di Montale – fa sapere Patrizia Esposito, presidente Auser di Agliana (nella foto) – stiamo raccogliendo i materiali utili da fornire a che si trova in situazioni di necessità. Quello che serve è materiale per la pulizia, come detersivi, igienizzanti, guanti e stracci".

Intanto l’associazione continua a portare avanti le iniziative di aggregazione per gli anziani con una "Sfrugiatata" e una gita a San Marino. Domenica 19, al Lago 1° Maggio, la Lenza aglianese organizza, in collaborazione con Auser, "La Sfrugiatata e non solo". Dalle 15 in poi saranno servite gustose caldarroste e ciambelle, inoltre si potrà ballare con la musica di Dj Pavone. Per domenica 3 dicembre è in programma la gita a San Marino per i mercatini di Natale, organizzata da Capviaggi in collaborazione con Auser di Agliana. La partenza è alle 7.30 dal piazzale davanti alla Casa della salute (area ex Coop). Arrivo a San Marino, capitale di una delle repubbliche più antiche del mondo e giro della città. Dopo il pranzo, nel pomeriggio visita libera ai mercatini di Natale e rientro ad Agliana in serata. Sia per informazioni e iscrizioni alla gita che per contribuire alla raccolta di materiali per aiutare le persone alluvionate, contattare Patrizia al numero 349.4717404.

Piera Salvi