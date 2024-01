Soldi per la biblioteca alluvionata: "Un’altra boccata d’ossigeno"

Il Consiglio regionale con una legge approvata ieri, ha stanziato 1,3 milioni di euro

per sostenere interventi di recupero e di riqualificazioni del patrimonio culturale dei territori colpiti dalle disastrose alluvione che hanno devastato la Piana pistoiese, e non soltanto, i primi giorni di novembre 2023. I finanziamenti sono destinati anche una realtà importante per Quarrata come la Biblioteca Comunale, che ha subìto danni gravissimi.

"Arrivano risorse importanti a sostegno del patrimonio culturale e del suo recupero nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023 – spiega Marco Niccolai, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della commissione Aree interne –. Con la legge approvata oggi (ieri, martedì 30 gennaio 2024) stanziamo 1,3 milioni di euro per sostenere progetti per la valorizzazione e per la conservazione del patrimonio archivistico comunale, del patrimonio librario delle biblioteche e per la riqualificazione degli immobili e di spazi urbani destinati a centri di aggregazione giovanile che sono stati danneggiati. Tra i territori interessati dal provvedimento c’è anche quello della provincia di Pistoia. I danni subiti dalle popolazioni coinvolte, sotto il profilo economico e sociale, sono stati enormi. Per ripartite servono risorse e noi abbiamo messo il massimo impegno per contribuire anche dal punto di vista dell’attività culturale: un aspetto fondamentale per la vivibilità e lo sviluppo dei territori. Un impegno importante che la Toscana sta producendo, di fronte alle promesse mancate del governo nazionale che rimane insensibile alle nostre richieste. "Siamo in attesa che faccia la sua parte, a ora siamo solo a 30 milioni di euro per una parte delle somme urgenze, mentre la Regione continua a utilizzare tutte le disponibilità che ha. Intanto – conclude Niccolai – questi ulteriori fondi, che si aggiungono ai 37 milioni stanziati per famiglie e imprese lo scorso dicembre, rappresentano un’altra boccata d’ossigeno per il recupero del patrimonio culturale colpito dall’alluvione, come nel caso della Biblioteca di Quarrata".

D.G.