Sognare e costruire dopo i Pistorienses: "Chi ama la città incide sul suo futuro"

di Lucia Agati

E’ un sognatore, ma soprattutto un costruttore perchè, nei propri sogni, crede, perchè non si arrende, e perchè agisce. Nicolò Begliomini, figlio dello scultore Leonardo de Le Piastre, è la mente del progetto "Pistorienses" per la Giorgio Tesi Editrice. E’ il responsabile della comunicazione della Gtg, ma soprattutto è un fotografo. Con grande pazienza, e metodo, ha costruito la prima fase di questa impresa mettendo in posa, nella sua saletta, nel cuore del quartier generale dell’azienda di Badia a Pacciana, sessanta persone che fissando il suo obiettivo, con pochi oggetti in mano, gli hanno raccontato la vita. Sessanta narrazioni fotografiche che sono poi diventate, nel corso di tutto il 2023, cento. Cento persone che hanno dato tanto alla comunità in termini di talento, di ingegno, di entusiasmo e di generosità verso gli altri.

Nicolò voleva dar vita a una comunità reale e ce l’ha fatta. Ritrarre lui invece non è facilissimo, per quella sua indole schiva che sa nascondere una creatività potente e un amore infinito per l’arte che, fotograficamente, restituisce all’anima una bellezza ristoratrice. "Pistorienses" è un capitolo in chiusura, ma altri se ne apriranno. Intanto gli abbiamo chiesto un affresco di questi ultimi giorni e anche qualche piccola anticipazione.

"L’evento finale che si è appena concluso alla San Giorgio è stato intenso, e bello. Ho visto in platea tante persone che sono arrivate da tutto il territorio. Non c’erano soltanto i Pistorienses a cui sono stati dedicati i ritratti, ma anche persone che erano semplicemente interessate ai contenuti che abbiamo proposto. Così come è stata importante la presenza dei fotografi pistoiesi. E’ già possibile pensare a strade che si affiancheranno. La Giorgio Tesi Group quindici anni fa ha creduto in un aspetto fondamentale: nella possibilità che la promozione dei prodotti dell’azienda potesse coincidere con quella del territorio e della sua cultura.

"Un percorso iniziato con “Naturart“, il primo dicembre del 2010, una pubblicazione che è motore, e veicolo, di tutte le persone che sanno promuovere il turismo di chi lavora verso i valori della città. La scommessa era rispondere a questa domanda: cosa c’era oltre il vivaismo a Pistoia? E allora è nato il progetto “Avvicinatevi alla bellezza“ e le pubblicazioni dedicate al Fregio Robbiano, a Pistoia Capitale della Cultura 2017, ai nostri meravigliosi pulpiti e, infine, all’Altare Argenteo, da cui è scaturita una mostra itinerante che sarà prossimamente a Napoli. La consapevolezza e l’identità della città è stata accompagnata da voci di prestigio, presenti sullo scenario internazionale, come quella del professor Antonio Paolucci e di Philippe Daverio.

"Gli obiettivi sono anche didattici, come la collana di libri Naturart Kids con “Cosimo degli alberi“, “Porrettana Express“ e “San Jacopo“, lavoriamo su un concetto “alto“ parlando a un pubblico adulto per poi andare verso i bambini e tornare verso gli adulti con il linguaggio dei bambini. Dopo aver valorizzato le opere d’arte, abbiamo pensato di valorizzare le persone con “Pistorienses“ ed è stato un successo oltre ogni aspettativa, mi sono reso conto che la fotografia ha un potere straordinario e abbiamo sfatato i luoghi comuni della città triste. La nostra comunità ha grandi qualità.

"Chi ama la città incide sul suo futuro ed è per questo che il progetto si evolverà e si dirigerà verso gli artisti".

"Desidero ringraziare tutti gli ospiti dell’evento che si è svolto alla San Giorgio, erano calibrati per rafforzare il potere del ritratto e sulla possibilità che i luoghi di cambiamento possono esistere".

Dentro il progetto "Pistorienses" c’è sempre stato spazio per dimostrare vicinanza. Nel gennaio 2023 fu ufficializzata la donazione di un "modem" ad alta tecnologia per il 118, quest’anno il pensiero è ovviamente andato all’alluvione di novembre.

"Il progetto Pistorienses – conclude Nicolò – rilascia azioni concrete quindi nel corso dell’evento alla San Giorgio abbiamo annunciato la donazione di 2000 euro, con la simbolica consegna dell’assegno alla direttrice della San Giorgio, Stella Rasetti, destinato alla biblioteca comunale di Quarrata devastata dall’alluvione. La donazione vede affiancati Giorgio Tesi Editrice a Banca Alta Toscana insieme a tutti i Pistorienses".

L’importante, in qualsiasi impresa, è avviare meccanismi, un primo congegno si metterà in moto e altri si aggiungeranno e, tutti insieme, produrranno energia, scintille, possibilità, cambiamenti, futuro.