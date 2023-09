Sognando l’Emilia Romagna Avanti verso il referendum "Ma i toscani cercano soluzioni per trattenerci"

Da quando, nel mese di maggio scorso, il sindaco di Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti ha lanciato il proprio missile terra-aria chiedendo ai propri cittadini, attraverso un referendum, cosa ne potrebbero pensare di traslocare dalla Toscana all’Emilia Romagna, è iniziato un corteggiamento – se così si può chiamare – da parte della politica del Granducato affinché il primo cittadino ci ripensi e fermi l’iter che, invece, nel mese di settembre dovrebbe vedere una accelerata importante. A dare gli aggiornamenti più recenti, fra l’ultimo consiglio comunale e uno dei suoi numerosissimi video che lascia sui social, è stato direttamente Micheletti.

"A settembre saranno maturi i tempi per presentare i necessari adempimenti al primo consiglio comunale utile – dice il sindaco di Sambuca Pistoiese – con la novità che, in caso di via libera al referendum, non dovremo andare a modificare lo Statuto comunale. Nel frattempo, in queste settimane, Anci Toscana ha promosso un incontro con noi al quale era presente anche il Comune di Pistoia e, tutti, si sono detti disponibili a studiare le soluzioni che possano permettere a noi di poter continuare a mantenere gli equilibri di bilancio senza dover traslocare in Emilia. Attendiamo, come ci è stato promesso, di venir convocati nuovamente per conoscere queste manovre e poi, anche attraverso un passaggio con la Provincia di Pistoia, faremo le nostre valutazioni".

La protesta scoppiò a inizio maggio con l’atto coraggioso del sindaco, pronto a far diventare carta straccia la presenza di Sambuca in Toscana per passare in Emilia Romagna e dopo i reiterati ’no’ della richiesta di fusione per incorporazione con Pistoia: i servizi, del resto, per gli abitanti del posto sono tutti a Ponte alla Venturina (al confine) oppure nel territorio di Alto Reno Terme (con Granaglione e Porretta Terme) con, in testa, l’assistenza sanitaria, l’ospedale e i medici unitamente al trasporto pubblico locale, visto che l’alternativa è farsi trenta chilometri di strada di montagna (complessa soprattutto in inverno) per scendere a Pistoia.

Il consiglio comunale ha già fatto un primo passo con il via libera alla procedura di referendum votata all’unanimità, un atto forte che ha bisogno di ulteriori conferme per prendere ancora più campo. Le istituzioni toscane, dal canto loro, cercheranno in ogni modo di far desistere Sambuca e il suo sindaco ad andare avanti per la strada intrapresa.

red.pt.