"Socialmente", si rinnova l’impegno della fondazione Caript

E’ pronto a partire il bando "Socialmente", promosso da Fondazione Caript, che si presenta rinnovato nella sua versione 2023. Al centro dell’iniziativa, che ha un budget complessivo di 200mila euro, ci sono interventi che devono andare nell’ottica di aiutare anziani, disabili, vittime di violenza, migranti ed ex detenuti così come la promozione dell’uguaglianza di genere verso le donne straniere e scambio fra generazioni diverse.

Un bando che quest’anno è particolarmente rilevante perché si affianca alla "Fondazione delle Comunità Pistoiesi" che ha avuto un finanziamento di partenza di 400mila euro.

Visto che potrebbero venir presentati progetti complementari, chi realizzerà iniziative col nuovo soggetto non potrà, nell’anno in corso, chiedere altri contributi agli stessi destinatari.

A "Socialmente", comunque, possono partecipare enti del Terzo Settore, onlus ed enti ecclesiastici e religiosi con sede legale ed operativi in provincia di Pistoia, si può presentare una sola domanda e le risorse potranno raggiungere al massimo il 50% del costo complessivo e gli interventi dovranno avere ricadute evidenti sul territorio. "Con questo bando integriamo l’impegno sostenuto attraverso la Fondazione di Comunità, che diventa il principale soggetto promotore di interventi nell’ambito del sociale – sottolinea il numero uno di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri – allo stesso tempo abbiamo ben presente la necessità di non disperdere esperienze grazie alle quali, sul nostro territorio, sono aiutate tante persone in difficoltà.

Per questo, attraverso Socialmente, assicuriamo considerevoli risorse per garantire la continuità di progetti già avviati o per realizzarne di nuovi, in modo da contribuire il più possibile a ridurre situazioni di esclusione o di marginalità. Situazioni che purtroppo negli ultimi anni sono aumentate, a causa della crisi economica determinata prima dalla pandemia e adesso dalle tensioni internazionali".

Lo scorso anno con "Socialmente" sono stati dati contributi per un totale di 36 progetti che hanno riguardato l’Arci provinciale, la Social Academy di Montuliveto, corsi di lingua italiana e di cucina per donne straniere con l’associazione San Martino de Porres e l’assistenza domiciliare a malati di tumore, a cura della Fondazione Ant.

Le domande per il bando di quest’anno dovranno essere presentate il prossimo 27 giugno: regolamento e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.fondazionecaript.it nella sezione "bandi e modulistica".

