Social Housing 27 appartamenti a Pistoia da assegnare - Belvedere in Housing

Resta poco più di un mese per candidarsi all’assegnazione di 27 nuovi appartamenti costruiti in via Stelvio a Pistoia con il progetto "Belvedere in Housing". Le abitazioni, che fanno parte di un unico immobile appena ultimato, sono state realizzate dal fondo Housing Toscano, con l’obiettivo di incrementare sul territorio la dotazione di alloggi destinati a canone calmierato per la cosiddetta "fascia grigia", cioè persone con reddito troppo elevato per ottenere un’abitazione di edilizia residenziale pubblica, ma insufficiente per accedere ad abitazioni sul libero mercato. Oltre agli appartamenti sono messi a disposizione degli inquilini spazi comuni attrezzati dove svolgere attività, progettati pensando alle esigenze di ogni fascia di età. A disposizione, con affitti a partire da 350 euro mensili (Iva e oneri accessori esclusi), sono appartamenti di vario tipo, con relativi posti auto e cantine, impianti di condizionamento centralizzati, tutti di classe energetica A. La durata della locazione è di cinque anni, rinnovabile per altri due. Tra i principali requisiti richiesti ai locatari: avere la residenza o svolgere attività lavorativa da almeno cinque anni in Toscana, con priorità per chi risiede nel comune di Pistoia e in subordine in provincia di Pistoia; avere un’attestazione Isee non superiore a 35mila euro all’anno; non essere proprietari di abitazioni o avere a disposizione in Toscana immobili a uso abitativo che siano adeguati alle proprie esigenze familiari.Le domande possono essere presentate sul sito https:www.abitaretoscana.itbelvedere-housing oppure consegnate direttamente agli uffici di Abitare Toscana, in via Carbonaia 25 a Prato, previo appuntamento. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 22 settembre.

G.A.