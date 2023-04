Soci Coop, si cambia Ecco il nuovo consiglio

È Marco Leporatti il nuovo presidente della sezione soci Coop pistoiese, già referente cultura nello scorso consiglio presieduto dalla uscente Paola Birindelli. Si è così delineato, all’indomani della chiamata al voto dello scorso marzo, il consiglio che resterà in carica per il prossimo triennio quasi totalmente rinnovato nella sua composizione, con dieci nuovi ingressi sul totale di quindici membri. Questi i nomi: Fulvia Amato (referente ambiente), Carla Baldi (referente solidarietà), Giuliano Bertocci, Roberto Boschi, Cecilia Ceccarelli, Roberta Frosetti (referente benessere), Paola Michelozzi, Valentina Parigi (vicepresidente), Franco Querci, Simona Querci (referente cultura), Annarosa Santo, Sonia Soldani, Cosimina Spinicci e Valdesi Gabriella. "Due sono gli appuntamenti più vicini che mi preme ricordare – dice il neopresidente Leporatti –: il primo, quello del 14 aprile, con l’assemblea consultiva per il bilancio d’esercizio 2022, un’occasione importante di partecipazione e trasparenza che vedrà accreditati mille punti ai soci partecipanti".

"Il secondo – prosegue – è quello del 15 aprile, 50esimo compleanno di UniCoop Firenze, che coincide con il 45esimo del punto vendita pistoiese. Ci sarà quindi un momento di allegria con taglio della torta dalle 16. Infine una campagna a cui tengo molto, quella che UniCoop porta avanti con Amnesty International Italia, ‘Donna Vita Libertà’ per chiedere il rispetto diritti umani in Iran. In tutti gli ‘Informatore’ si potrà trovare una cartolina: tutte quelle alle quali sarà tagliata la linea dei capelli lungo il tratteggio saranno consegnate all’ambasciata iraniana. Più saremo, più ci sarà sensibilità per la causa iraniana che sta combattendo per la libertà, che riguarda poi ciascuno di noi. Infine un ringraziamento a chi mi ha accompagnato in questo percorso in Coop e ha contribuito alla mia crescita, da Dora Donarelli alla presidente uscente Paola Birindelli".

l.m.