Smaltimento illecito dei rifiuti, tre giorni di controlli. Diciotto mezzi verificati e una multa da 3mila euro

PISTOIA

Ha interessato anche la provincia di Pistoia e quella di Lucca la vasta operazione della Polizia per il contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti, coordinata a livello centrale dallo Sco (Servizio Centrale Operativo) e condotta questa settimana dalle Squadre mobili e dalle Sisco (le

Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo) in 33 province italiane con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e della Polstrada e in alcuni casi, anche della Capitaneria di porto.

Un’attività che poi si è concentrata in tre giorni di intense operazioni, durante i quali sono state sottoposte a controllo oltre 168 aree sospettate di essere adibite all’illecito stoccaggio e conservazione dei rifiuti, 40 delle quali sono state sottoposte a sequestro. Più di 1763 i soggetti identificati, 103 persone sono state denunce in stato di libertà per reati connessi alla gestione illecita dei rifiuti, 2 persone arrestate in flagranza di reato ed oltre 85 violazioni amministrative rilevate per un importo superiore ai 200 mila euro. Le attività istruttorie e di verifica conseguenti all’accesso sui siti controllati proseguiranno nei prossimi giorni a cura delle singole Agenzie regionali per la protezione Ambientale: l’obiettivo è di valutare la sussistenza di ulteriori illeciti amministrativi e penali.

Più nel dettaglio, nella provincia di Pistoia nel pomeriggio di lunedì 13 e nella serata di martedì 21 sono stati effettuati controlli a mezzi pesanti sia nel comune di Pistoia che nella provincia. I controlli hanno interessato mezzi pesanti dediti al trasporto di rifiuti e materiali da smaltire. In totale sono stati controllati 18 mezzi e 23 persone.

Di queste, una è stata sanzionata ai sensi del Testo Unico Ambientale per violazione degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari, una sanzione amministrativa di circa 3.000 euro.

I controlli sono stati svolti con il concorso operativo della Polizia Stradale e della Polizia Locale. Anche questa vasta attività rientra nella costante azione di prevenzione condotta dalla Polizia di Stato, in un settore che da decenni rappresenta una fonte di ingente, illecito profitto anche per le organizzazioni criminali, al fine di porre un freno all’espansione dei crimini ambientali che danneggiano il territorio e mettono costantemente a rischio la salute dei cittadini.

Riguardo ai precedenti, nel nostro territorio le zone in cui si segnalano più abbandoni sono nella piana, nelle aree industriali.