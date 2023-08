"Slitta" l’arrivo di Fendi C’è attesa per il protocollo

Tutte e tre le parti coinvolte nel progetto avrebbero avuto modo di visionare il protocollo d’intesa, dando l’ok di massima. Per una questione burocratica legata all’azienda stessa, la sottoscrizione collettiva dell’accordo dovrebbe slittare di qualche settimana: si concretizzerà a cavallo fra la fine del mese e i primi giorni di settembre. Questo lo stato d’avanzamento del protocollo che dovranno sottoscrivere il Comune di Serravalle, la Regione Toscana e la dirigenza di Fendi, propedeutico alla realizzazione dell’insediamento industriale che il marchio franco-italiano intende realizzare entro il 2025 a Serravalle. La zona di Ponte Stella nella quale il "brand" costruirà il nuovo insediamento (che sarà diviso in settori destinati alla produzione, alla logistica e agli uffici) si estende complessivamente per 45mila metri quadrati, ma di questi "solo" 28mila dovrebbero essere effettivamente occupati dal marchio della moda. Resteranno quindi, sulla carta, altri 17mila metri quadri potenzialmente a disposizione di altre imprese intenzionate a trasferirsi in loco. L’azienda italo-francese vuole realizzare in via del Redolone un polo produttivo e logistico capace di impiegare oltre duecento addetti. Dopo l’approvazione delle controdeduzioni al piano operativo da parte del consiglio comunale, concretizzatasi il mese scorso, l’attenzione si è focalizzata sul protocollo d’intesa. La Regione dovrebbe portare il documento (giunto a quanto pare alla bozza definitiva) in giunta la prossima settimana e l’amministrazione comunale dovrebbe fare lo stesso. Anche Fendi avrebbe dato il via libera, ma al tempo stesso avrebbe fatto sapere che per questioni burocratiche la firma del ceo dell’azienda arriverà entro i primissimi giorni del prossimo mese. "L’iter burocratico sta andando avanti a pieno ritmo – ha confermato il vicesindaco Federico Gorbi – restiamo fiduciosi".

Giovanni Fiorentino