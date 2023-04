Slalom tra le buche a Cutigliano "La Provincia intervenga subito"

“Il Paese che vogliamo“ porta all’attenzione del sindaco e del presidente del consiglio comunale di Abetone Cutigliano la "pessima situazione" in cui versa la strada che conduce al paese di Cutigliano, lo fa attraverso una mozione nella quale li invita ad agire sulla Provincia affinché quest’ultima intervenga sulla strada, anche questa di competenza dell’amministrazione presieduta da Luca Marmo.

"Premesso che la strada di accesso al borgo di Cutigliano – spiegano nella mozione – ha un piano stradale in pessime condizioni ormai da diversi anni, per i residenti del paese di Cutigliano, l’unica strada di accesso al proprio paese, sta diventando un percorso ad ostacoli tra una buca, una voragine e la totale assenza di segnaletica orizzontale. Senza cosiderare che la prima impressione che un turista si fa di una località turistica è l’accesso al paese". Dunque, sono necessari interventi urgenti sulla Sp37, poco meno di un chilometro, che è di competenza della Provincia di Pistoia.

Quello della viabilità è evidentemente un capitolo sul quale la Provincia sta incontrando problemi e non sembra riesca a trovare soluzioni con la tempestività necessaria. L’attribuzione di nuove "posizioni operative", in corso in questi giorni potrebbe (il condizionale è d’obbligo) dare corso a nuove energie per produrre soluzioni, ma finora per quanto riguarda tutto il comparto con riferimento all’asfalto ci sono state tante contestazioni da parte dei residenti, dai passi carrabili ai ponti e viadotti, ricordando quello degli Alberghi o quello dei Mandrini fino al viadotto di Maresca.

Secondo i consiglieri di minoranza, la Provincia di Pistoia "anziché provvedere alla sistemazione del manto stradale, si è limitata a contenere i danni", istituendo (con un’ordinanza di novembre) il limite di velocità non superiore a 30 chilometri orari, per tutto il tratto di sua competenza e per entrambi i sensi di marcia.

Ma c’è di più. Una soluzione sarebbe anche facile da prevedere – fa notare “Il Paese che vogliamo“– visto che il consigliere e capogruppo di maggioranza, Andrea Tonarelli è anche consigliere di minoranza della Provincia, "pertanto può svolgere un ruolo diretto all’interno del consiglio provinciale". Nella mozione, i consiglieri chiedono dunque che il sindaco e la giunta si facciano portavoce "in tutte le sedi istituzionali della pericolosità della strada, e del danno di immagine che il protrarsi di questa situazione sta generando". Volendo evidentemente con questo ricordare che l’estate incombe e la Montagna non può permettersi di perdere l’occasione.

Andrea Nannini