S’infiamma lo scontro Tra Tomasi e i ’dem’ "Pensa già alle elezioni Ma sul Pnrr cosa dice?"

Hanno suscitato grande eco mediatico le parole di Alessandro Tomasi all’assemblea del centrodestra toscano andata in scena lunedì a Firenze. Una presenza, quella del sindaco di Pistoia, che rappresenta una nuova conferma delle indiscrezioni che da mesi (come ampiamente riportato) lo indicano in pole position per il ruolo di candidato alla presidenza della Regione nelle elezioni del 2025 (che dovrebbero slittare al 2026, ndr). Come del resto le sue dichiarazioni: "Non posso pensare a un’idea di centrodestra diviso – ha detto in merito – . Tanti toscani sono stufi del modo in cui è amministrata la nostra Regione". Certo, non c’è un’ammissione diretta. Del resto sarebbe troppo presto. Ad ora la liturgia è quella di sempre: "Lavoriamo non al nome, ma al percorso", si è schermito Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia. E a domanda diretta, Elena Meini (Lega) se la cava con una battuta: "Chi vivrà, vedrà". Ma la linea sembra tracciata.

Linea che, manco a dirlo, è contestata dal Partito Democratico: "Tomasi dice che è stufo ’delle scelte ad personam, delle regalie, delle politiche fatte a pioggia, senza strategie’ – afferma il segreteria comunale dem, guidata da Walter Tripi –. Giova ricordare ai cittadini pistoiesi che la regione Toscana, guidata da Giani, nel corso del 2023 ha stanziato circa due milioni e mezzo di euro per investimenti straordinari espressamente diretti al Comune di Pistoia, senza bando. Un milione di contributo straordinario per l’impianto sportivo nell’area Pallavicini e un milione e mezzo per il restauro del teatro Manzoni. Se Tomasi considera questi interventi delle regalie e delle piccole mance – attaccano –, perché coerentemente con quanto affermato non rinuncia a queste risorse? Troppo facile attaccare la Regione e il centrosinistra perché non decide e non governa, andando poi ad inaugurare le scuole, i campi sportivi o altri eventi finanziati e realizzati con le risorse della stessa Regione. Ci piacerebbe invece sapere cosa stia facendo il sindaco ed i vari rappresentanti istituzionali della destra pistoiese per salvare i finanziamenti del Pnrr che riguardano progetti della nostra città – concludono i dem –. La revisione del governo Meloni rischia di far saltare milioni e milioni di euro di investimenti per la rigenerazione e ristrutturazione dell’area di San Lorenzo. Il sindaco è intervenuto con i colleghi di partito? Oppure pensa solo alla poltrona da Presidente di Regione?".

Alessandro Benigni