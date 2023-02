S’infiamma lo scontro politico "La provincia deve fare di più"

Sulla chiusura della tangenziale est di Pistoia interviene Fratelli d’Italia, sottolineando i gravi danni che comporterà a tutta la città ed ai collegamenti provinciali. "Comprendiamo bene le difficoltà degli uffici tecnici della Provincia – dichiara Francesca Capecchi, capogruppo Fdi in consiglio Provinciale – depauperati di personale e lasciati soli da chi governa l’ente. Ci chiediamo infatti cosa ne pensi il consigliere Tesi, delegato alla viabilità provinciale, che spesso è assente nelle grandi questioni della viabilità. Nel frattempo però, gli uffici stanno riscontrando difficoltà oggettive nell’avanzamento celere della progettazione per l’intervento di messa in sicurezza della tangenziale e questo genera gravi disservizi alla comunità pistoiese".

"Ancora una volta assistiamo ad un’improvvisa chiusura della tangenziale est – aggiunge Francesco Pelagalli, capogruppo in consiglio comunale – che causa problemi anche alla viabilità comunale, con ripercussioni sulle strade secondarie della città. Disagi maggiori anche perché la tangenziale è un importante snodo viario che collega tutti i comuni della Piana tra loro e di conseguenza la provincia di Pistoia con quella di Prato. Non possiamo attendere anni per vederla riaperta – attacca – il presidente Marmo deve dare delle risposte certe ed inmediate".

"Gli uffici provinciali hanno bisogno di più personale per portare avanti un progetto così grande ed impattante in tempi brevi e certi – concludono i due capigruppo di Fdi –. Abbiamo già assistito ad una chiusura di due anni, dal 2019 al 2021, adesso non possiamo più permettercelo. L’utilizzo parziale di questa arteria ha ripercussioni anche sul tessuto economico provinciale. Tesi e Marmo devono chiedere risorse umane alla Regione, perché altrimenti rischiamo davvero di perdere anche i fondi del Pnrr".

red.pt