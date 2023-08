Silano, una vita alle Ferrovie e studioso di storia "Sei la stella che brilla se guardiamo il cielo"

"Caro Siliano Gargini,

oggi avresti compiuto 100 anni, essendo nato il 4 agosto 1923. È l’occasione per ricordare la tua bellissima vita, piena di felicità in famiglia di cui eri tanto fiero, di convivialità con amici e parenti, di orgoglio per il tuo lavoro come macchinista delle

ferrovie dello Stato e di passione per la storia, soprattutto quella della tua città. Manchi dal 4 ottobre 2012 ma sei sempre con noi: ad un passo dal cuore, ad un bacio di distanza, dentro ai ricordi che ci apparterranno per sempre. Alziamo gli occhi al cielo, cerchiamo la tua stella e ti abbracciamo con amore: Bruna, Mariateresa, Marcello, Gregorio, Valentina e la piccola Virna che non hai conosciuto ma che ti avrebbe rubato il cuore.