Oltre 9mila sigarette elettroniche sequestrate

Pistoia, 20 aprile 2023 – Nella rivendita di prodotti da fumo e dei Monopoli di Stato c’era di tutto ma ben poche cose potevano starci realmente. Ecco perché quelle 3.300 confezioni di prodotti liquidi da inalazione non erano ben accette (in tutto 9.088 sigarette elettroniche), così come quattromila pezzi di prodotti di tabaccheria.

Sono gli esiti di una operazione congiunta su tre fronti condotta in questi giorni dai funzionari dell’Adm dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana di Firenze, della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza di Pistoia che già monitoravano da diverso tempo questa rivendita: l’intervento ha consentito ai diversi enti, per le materie di propria competenza, di contestare al titolare una serie di violazioni amministrative e penali.

Detto delle 3.300 confezioni, la merce è stata sottoposta a sequestro penale con il titolare denunciato all’autorità giudiziaria e, soltanto nei prossimi giorni, si saprà l’entità della sanzione amministrativa prevista. Il relativo procedimento penale è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità della persona indagata sarà vagliata successivamente.

Dal canto loro, i militari della Guardia di Finanza hanno verificato altri ambiti con prodotti privi delle informazioni in lingua italiana, con annessa segnalazione del responsabile alla Camera di Commercio per la sanzione amministrativa che potrà arrivare nel massimo a 25.823 euro.

"L’intervento – fanno sapere dal comando della Guardia di Finanza – si inquadra nelle ordinarie attività assicurate dalle Fiamme Gialle, a tutela dei consumatori, del corretto funzionamento del mercato e degli imprenditori rispettosi delle regole, che vengono danneggiati dalla concorrenza sleale insita nella vendita parallela di beni di consumo non a norma".

Infine, la Polizia Municipale di Pistoia ha verificato l’assenza della prevista licenza di vendita rilasciata dal Comune, così 4mila pezzi di prodotti di tabaccheria sono stati sequestrati e al titolare è stata contestata una sanzione pari a 5 mila euro.

