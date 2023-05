"Siete stati straordinari per mio padre Giuseppe"

Chiara Gugliemi ci ha inviato questo pensiero di gratitudine dopo la scomparsa del padre Giuseppe: "Certa che a mio padre avrebbe fatto piacere, voglio esprimere pubblicamente riconoscenza al personale dell’ospedale San Jacopo. Ringrazio il dottor Franco Vannucci che ha seguito la malattia fin dagli esordi con grande attenzione e generosa disponibilità. Ringrazio il pronto soccorso, e in particolare la dottoressa Silvia Mazza. Tutta la radioterapia, con il dottor Marco Stefanacci e la dottoressa Alessia Petrucci, e, per la straordinaria umanità, il reparto di oncologia. Un grazie immenso al dottor Mauro Iannopollo che in questi anni è stato per Giuseppe il punto di riferimento indispensabile Siamo grati alla Croce Verde. Grazie ancora a tutti quanti ci hanno aiutato".