Sicurezza urbana, siglati patti attuativi

Al termine di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocato, il prefetto Licia Donatella Messina e i sindaci dei comuni di Agliana, Serravalle Pistoiese, Pescia, Ponte Buggianese e Massa e Cozzile hanno siglato i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana.

Le intese, in conformità alle indicazioni ministeriali, sono un presupposto necessario per la partecipazioni da parte dei Comuni interessati alla presentazione delle richieste di ammissione al

bando di assegnazione, in cofinanziamento, delle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la realizzazioni di progettualità finalizzate a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità. Favorendo, così, l’attività delle forze dell’ordine per far fronte alle esigenze del territorio. Tutti i progetti, vagliati dalle forze dell’ordine ed approvati in sede di

Comitato provinciale, hanno focalizzato l’attenzione sui sistemi di videosorveglianza, la cui implementazione si propone di integrare le dotazioni già

esistenti, coprendo ulteriori parti dei rispettivi territori. Il prefetto ha sottolineato come la funzionalità di tali sistemi contribuisca

in maniera significativa sia alla prevenzione dei reati, sia all’attività investigativa.