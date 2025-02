Sicurezza e dirigenti. Parte il confronto

La questione sicurezza e le decisioni sulla riorganizzazione del personale saranno al centro del dibattito della seduta del consiglio comunale, in programma domani, alle 18.30, in municipio. Gli ultimi fatti di cronaca avvenuti in città hanno destato profonda preoccupazione, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine. I consiglieri di minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega) hanno presentato una mozione dove criticano il sindaco Claudio Del Rosso, sostenendo che il bilancio di previsione per il prossimo triennio prevede una riduzione delle spese da parte dell’ente nell’ambito delle misure che possono essere messe in atto nel campo della prevenzione. Anche il gruppo consiliare Fanucci Sindaco ha presentato una mozione sul tema sicurezza. Mercoledì, alle 19.30, con partenza davanti alla Boutique Bonvicini in corso Matteotti, è in programma la passeggiata promossa da un gruppo di cittadini per sensibilizzare le istituzioni ai livelli più alti sulla situazione di Montecatini. I gruppi consiliari di minoranza hanno presentato tutti insieme un ordine del giorno sulla riorganizzazione dell’ente. A gennaio, il Comune ha ufficializzato la reintroduzione della dirigenza e ha approvato la nuova macrostruttura del personale dell’ente con le funzioni che dovranno essere attribuite a vari dipendenti. La giunta ha approvato anche il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, oltre al sistema di valutazione dei risultati. La delibera, dopo aver stabilito l’introduzione dei due nuovi dirigenti, attribuisce un’area specifica a ciascuno di loro. La prima è quella amministrativo-contabile. L’area tecnica include il governo del territorio, i lavori pubblici e le manutenzioni. Le attuali posizioni verranno ridotte da 14 a 6. Le modalità e la tempistica con la quale è stata attuata la riforma hanno provocato tensione da parte della Rsu e delle categorie sindacali.

Da.B.