Sicurezza, dati in Prefettura. Il piano per treni, scuole e per il centro cittadino

Le forze dell’ordine sono pronte ad agire insieme alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e agli operatori dell’Asl per garantire maggiore sicurezza in città, anche sul fronte dei pubblici esercizi. Una stretta molto pesante potrebbe arrivare a breve per attività che tanti problemi hanno creato nel periodo estivo, in seguito alle istanze sollevate dal Comune. È questo uno degli obiettivi emersi durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblici, tenuto ieri a Pistoia, alla presenza del prefetto Angelo Gallo Carrabba. "Esaminati i dati statistici sui servizi effettuati sui risultati ottenuti e sull’andamento della delittuosità – spiega il Comitato – si è preso atto di un miglioramento delle condizioni di sicurezza reale e percepita nell’area del centro cittadino a suo tempo individuata come quella più sensibile, pur permanendo talune criticità, indicate dall’amministrazione comunale, che richiedono mirati interventi correttivi. Nell’ottica di garantire sempre più elevati livelli di legalità all’interno degli esercizi pubblici e nelle vicinanze dei luoghi di aggregazione, il Comitato ha concordato sull’opportunità di ulteriori attività congiunte delle forze di polizia statale e locale, dei vigili del fuoco e delle articolazioni sanitarie locali". Il tema del completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Montecatini e dell’aumento dei passeggeri è stato affrontato in un’ottica di maggior prevenzione della sicurezza. "Con l’intervento del dirigente superiore della polizia di Stato Vincenzo Gioia, dirigente del compartimento Polfer di Firenze – prosegue il comunicato - particolare attenzione è stata rivolta anche al tema della sicurezza in ambito ferroviario e delle accresciute esigenze di vigilanza connesse al recente raddoppio della tratta. Il rappresentante della Polfer ha, tra l’altro, dato conto delle attività svolte sia a bordo treno che presso gli scali ferroviari interessati, anche grazie alla collaborazione con Rfi, che ha contribuito alla sicurezza della stazione di Pistoia con un servizio di vigilanza privata nelle ore notturne". Grazie al contributo dei rappresentanti del Comune di Pistoia e della Provincia, il Comitato "ha affrontato alcuni aspetti connessi alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla mobilità degli studenti ed alla vigilanza degli edifici. Uno specifico approfondimento dedicato alla prevenzione dei furti nelle scuole".

Daniele Bernardini