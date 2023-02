Sicurezza, 7 nuove telecamere per il centro e per la periferia

Sette nuove postazioni di videosorveglianza andranno ad ampliare l’impianto già presente nel centro cittadino e nella prima periferia di Quarrata, per aumentare la sicurezza dei cittadini. Il costo complessivo del nuovo impianto è di 36.600 euro, Iva compresa, di cui 25mila euro provengono da un contributo della giunta regionale, che il Comune si è aggiudicato come beneficiario presentando un progetto per finanziare il sistema di videocontrollo. Saranno dunque installate sette nuove postazioni, di cui quattro complete di telecamere con visione a 360° ad altissima risoluzione, una postazione realizzata con una coppia di telecamere ad ottica fissa, due postazioni per la lettura delle targhe degli autoveicoli, oltre alle infrastrutture per la comunicazione via radio del segnale video verso il server esistente. E’ inoltre prevista la fornitura e l’installazione di un software per l’individuazione di marca e modello degli autoveicoli. Si tratta di un software di nuova generazione, molto avanzato: è in grado di riconoscere più di 9000 modelli e 400 marche di automobili. I dati di marca e modello vengono associati a quelli della targa per un recupero completo delle informazioni del veicolo.

"Quarrata si aggiudica un finanziamento importante – ha dichiarato il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti –, che va a rafforzare il sistema di videosorveglianza della città. Il progetto prevede l’installazione di un nuovo software di video analisi più moderno ed estremamente preciso. Un progetto che tocca la sicurezza dei cittadini, che per la nostra amministrazione è priorità assoluta".

In totale la Regione Toscana ha distribuito contributi per 1 milione di euro a 46 Comuni della Toscana (si varia da un minimo di 7mila a un massimo di 80mila euro, in relazione all’entità della proposta progettuale) per la realizzazione di impianti di sistemi di videosorveglianza. I finanziamenti sono stati concessi a 14 comuni della provincia di Arezzo, a 7 di quella di Siena, a 6 di Pistoia e di Pisa, a 5 di Lucca, a 4 di Grosseto, a 3 di Firenze e a uno di Massa Carrara.

Daniela Gori