Il testo della lettera inviata dalla Elemosineria Apostolica alla volontaria piemontese e mostrata ieri alla città da don Biancalani.

"Gentilissima Signora, la Segreteria di Stato ha trasmesso per competenza di questo Dicastero, la lettera del 28 ottobre scorso a Sua Santità, con la quale Ella ha esposto le meritorie iniziative portate avanti da don Massimo Biancalani a favore di profughi ed emigranti ed ha chiesto un aiuto economico affinchè possa ampliare gli spazi per una maggiore e fattiva accoglienza di dette persone. Al riguardo, la informo che questa Elemosineria Apostolica, sarebbe più che propensa ad intervenire mediante la concessione di un aiuto finanziario volto alla realizzazione di detto progetto, ma prima di procedere in tal senso, Le comunico che l’istanza dovrà essere sottoscritta dallo stesso don Biancalani e per conoscenza dal Vescovo diocesano. La prego pertanto di riferire quanto detto a Don massimo affinchè si attivi inviando nuovamente la domanda a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, Città del Vaticano".