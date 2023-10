Si spara al piede durante una battuta di caccia

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti insieme all’automedica del 118 per soccorrere un uomo che accidentalmente era rimasto ferito durante una battuta di caccia amatoriale. L’incidente è successo ieri pomeriggio a Poggio Acquifreddula, in zona Acquerino. Da quanto emerso, sembra che sia partito un colpo dalla sua arma e che l’uomo si sia ferito ad un piede. Ma è rimasto sempre cosciente ed è riuscito a chiamare il figlio, che ha poi allertato il 112. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco con la squadra Saf e il personale sanitario. Il malcapitato sempre cosciente e collaborativo e stato recuperato e consegnato ai sanitari per il trasporto all’ospedale San Jacopo di Pistoia.