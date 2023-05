Si sente male sulle scale: inutili i soccorsi

Era uscito di casa per la sua passeggiata mattutina e aveva fatto sosta al bar del paese dove si era intrattenuto con alcuni amici per prendere un caffè. Poi, rientrando a casa, si è sentito male, proprio quando stava salendo le scale della sua abitazione. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 12, in via San Felice e Piteccio, zona Ponte Calcaiola. Sul posto è stata subito inviata un’ambulanza della Croce Verde di Pistoia. Ma quando sono arrivati, i volontari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 62enne. Inutile è stata ogni manovra di rianimazione, perché l’uomo era stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, per gli accertamenti, anche una squadra delle Volanti della Questura, ma gli agenti non hanno potuto far altro che accertare la morte improvvisa dell’uomo.