Si schianta in moto contro il muretto. Grave un 17enne: ricoverato a Careggi

La sua moto si è impennata subito dopo aver superato un dosso. Poi, il giovane centauro ha perso evidentemente il controllo del suo mezzo e si è schiantato con violenza a terra. Il terribile incidente è avvenuto domenica sera a Bonelle, poco distante dal bar Giannoni. Erano circa le 22,40 quando è stato dato l’allarme dai passanti. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, l’automedica del 118 e i volontari della Misericordia di Bottegone con un’ambulanza, ma le condizioni del ragazzo sono apparse da subito gravi.

Il giovane, appena 17 anni, in sella alla sua moto procedeva sulla via Bonellina, in direzione di Casalguidi quando, forse anche per colpa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, deve aver perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Un volo e uno schianto forte, tanto che la moto ha distrutto parte del muro di cinta di un’abitazione. All’arrivo dei soccorritori, il giovane che indossava una tuta da motociclista e il casco, era cosciente ma molto confuso e dolorante. E’ stato stabilizzato e già presentava la frattura del femore e del polso. I soccorritori lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia, dove è stato trattato nella sala rossa. Ma le sue condizioni sono apparse già critiche, per le fratture multiple, e per questo è stato deciso il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, al Trauma Center di Careggi a Firenze, dove il ragazzo è ancora ricoverato: la prognosi è riservata.