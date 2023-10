Si riunisce la commissione ambiente

L’attesa commissione ambiente per discutere le tre ipotesi sul futuro dell’inceneritore di Montale è stata convocata ufficialmente per martedì 24 ottobre, alle 18, nella sala consiliare del comune di Agliana. Ma le richieste rivolte alla presidente Francesca Biagioni (nella foto) non sono finite. Biagioni, presidente della commissione consiliare ecologia e ambiente, ha scritto nella convocazione che all’ordine del giorno c’è la discussione sulle "ipotesi presentate dai tre proponenti per il futuro dell’impianto" e che all’incontro saranno presenti il presidente di Cis Spa Edoardo Franceschi, il sindaco Luca Benesperi e l’assessore all’ambiente Fabrizio Baroncelli. E subito è partita la richiesta di integrazioni da parte del consigliere di maggioranza Alfredo Fabrizio Nerozzi, che ha le deleghe all’ambiente. "A Montale erano presenti le tre aziende che hanno presentato i progetti. Ho chiesto alla presidente Biagioni – riferisce Nerozzi – se le tre aziende hanno confermato la loro presenza anche ad Agliana martedì 24 e. Inoltre – aggiunge Nerozzi – ho chiesto di allegare alla convocazione la documentazione legalmente accessibile in riferimento al bando di gara". Ad Agliana la commissione consiliare ambiente, per conoscere i tre progetti riferiti al futuro dell’inceneritore (due di ammodernamento e uno di riconversione), era stata richiesta a fine settembre da tre capigruppo di opposizione: Alberto Guercini (Agliana in comune), Massimo Bartoli (Movimento 5 stelle) e Massimo Vannuccini (Partito democratico-Agliana insieme). Piera Salvi