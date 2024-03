Si incendia una pistola ad aria. Due persone lievemente ferite

Doppio infortunio, per fortuna con lievi conseguenze per entrambe le persone coinvolte, ieri pomeriggio intorno alle 15.20 allo stabilimento Dea srl, sulla via Statale a Olmi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Rossa, della Misericordia di Agliana e di Poggio a Caiano. Sembra che in un magazzino della ditta, storica produttrice di raffinata biancheria per la casa, si sia sviluppato improvvisamente un incendio, a causa, secondo quanto trapelato, ma il condizionale è d’obbligo, dello scoppio di un utensile di soffiaggio ad aria compressa (una pistola ad aria). Due le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari: una è stata medicata sul posto, mentre l’altra, una donna di 49 anni, è stata trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Il peggio sarebbe stato scongiurato grazie al corretto funzionamento dell’impianto antincendio, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. Intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia e i Carabinieri dell’ispettorato del lavoro per gli accertamenti e la verifica delle cause dell’incidente. Molte le persone che si sono soffermate nelle vicinanze dell’azienda, che si trova al 371 della via Statale Fiorentina, impressionati dai numerosi mezzi di soccorso, ambulanze, pompieri e forze dell’ordine, dispiegati nel piazzale davanti alla ditta, tanto da far temere una disgrazia. Fortunatamente già fin dai primi momenti si è intuito che l’incidente si era risolto senza conseguenze

tali da destare grave preoccupazione, coinvolgendo, come detto, due persone con ferite piuttosto lievi.

D.G.