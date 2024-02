Si esplora sulle ali della fantasia al centro Funaro: "Agenzia Viaggi Marisa", un volo per tutte le età

Scatole che racchiudono storie, che a loro volta conducono in posti magici, fanno letteralmente viaggiare… comodamente seduti sulla poltrona di casa propria. C’è una storia per ogni dove con "Agenzia Viaggi Marisa", nuovo titolo della stagione Ri-Belli Teatro Ragazzi (indicato per la fascia dai quattro anni in su) in programma oggi alle 16 al Funaro Centro Culturale. Lo spettacolo, di e con Elisa Consagra che ne firma anche regia e produzione, è un invito alla curiosità, ciò che sin da piccoli ci spinge a muoverci e a vivere esperienze nuove, arricchenti. L’agenzia Marisa rende possibile ogni destinazione: è lì che si trovano delle scatole, ognuna contenente un viaggio diverso. Le storie che saltano fuori dalle magiche scatole trasportano, sulle ali della fantasia, in luoghi esotici. Anche altri oggetti che circondano Marisa prendono vita e raccontano di esperienze straordinarie. Grazie all’agenzia viaggi Marisa si viene catapultati in paesi lontani, s’incontrano animali stravaganti e si visitano territori sconosciuti. Uno spettacolo di narrazione, di teatro di figura e di ventriloquismo.

Viaggiare, spiega Consagra, "non è solo svago e divertimento ma è anche mettersi in gioco e un’occasione per capire che ci si può fidare di sé stessi. È la capacità di sognare che rende possibile intraprendere qualsiasi cosa e ci regala la voglia di mettersi in moto. Questo è uno spettacolo dove ci sono elementi magici poiché sono convinta che la meraviglia sia una parte fondamentale per la formazione dei giovanissimi". I biglietti sono in vendita ai prezzi di 7 (adulti) e 5 euro (under 14). Acquisti on line su www.bigliettoveloce.it o alla biglietteria fisica dei teatri (info su www.teatridipistoia.it).

linda meoni