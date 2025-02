Si è spento. Brunetto Ferroni. Padre fondatore

PISTOIASi è spento all’età di 88 anni Brunetto Ferroni, storico dirigente della Confesercenti di Pistoia. Ferroni è stato uno dei “padri” fondatori della Confesercenti di Pistoia e ha contribuito alla nascita ed allo sviluppo di sindacati di categoria quali l’Anva e la Faib dove ha rivestito per tanti anni il ruolo di coordinatore provinciale. "Nel corso degli anni – scrive l’associazione nel ricordarlo –, Ferroni, ha saputo instaurare con i colleghi di lavoro e con gli associati della Confesercenti, legami che vanno oltre la sola sfera lavorativa. Il suo modo di lavorare sempre contraddistinto da saggezza e conoscenza del settore come pochi altri, lo ha reso un punto di riferimento per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Anche dopo la meritata pensione Brunetto ha continuato a frequentare gli ambienti della Confesercenti continuando a dare fino all’ultimo il suo prezioso ed insostituibile contributo. Brunetto ci mancherai, ma i tuoi insegnamenti e il tuo esempio resteranno. La dirigenza della Confesercenti di Pistoia e il personale tutto, esprime alla famiglia Ferroni vicinanza e le più sentite condoglianze per la perdita del caro Brunetto".