Sfondato il muro dei 40° a Santomato, Pistoia: tempo cambia, estate finita?

Il caldo africano finalmente ha i giorni contati. Stando alle ultime previsioni meteorologiche, infatti, tra sabato e lunedì si conferma la possibilità di un radicale cambio del tempo su Pistoia e provincia. Le ultimissime proiezioni mostrano la possibilità di pioggia e temporali da domenica e, soprattutto, di un robusto calo delle temperature, con venti da ovest a scacciare l’arsura. Nel fine settimana, infatti, la temperatura scenderà di oltre dieci gradi in pianura, portandoci finalmente a valori in media climatica o appena sotto. Sulle modalità e sulle distribuzioni delle piogge è ancora prematuro azzardare ipotesi: un’idea più chiara sarà possibile farsela tra giovedì e venerdì. Quella che si prospetta da sabato, insomma, non sarà probabilmente la fine assoluta dell’estate, ma una decisa spallata al caldo record estivo decisamente si. In attesa del cambio di marcia a partire da sabato, occorre continuare a fare i conti con il gran caldo. Ieri la giornata ha visto sfondare il muro dei 40 gradi nelle stazioni meteorologiche di Pescia, Castelmartini nel comune di Larciano e nella zona di Santomato. Oltre a queste, è molto probabile che anche in alcune aree non coperte da stazioni meteorologiche sia stata oltrepassata questa soglia. Oggi, purtroppo, non andrà meglio, anzi: questo mercoledì verrà toccato l’apice assoluto di questa nuova ondata di caldo e, con ogni probabilità, verrà registrato il pomeriggio più caldo dell’anno. Da domani, seppur in modo molto lento, le temperature inizieranno lievemente a calare. Venerdì, ad esempio, in città sono attesi circa 38 gradi, ma pur sempre 2-3 gradi in meno rispetto a quelli attuali. A quel punto, però, per salutare il caldo serviranno ancora una manciata di ore. L’estate non sarà certo finita, ma i quaranta gradi con ogni probabilità non si ripresenteranno più almeno fino al 2024.

Francesco Storai