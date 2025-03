Sfilano i carri e cambia la viabilità

La seconda sfilata dei carri allegorici è in programma per domani dalle 14 in piazza della Resistenza. L’ingresso alla manifestazione, organizzata dal Comitato Cittadino con la compartecipazione del Comune di Pistoia, è previsto da piazza Leonardo da Vinci e da viale Arcadia all’incrocio con via Martiri della Fortezza. Per permettere le sfilate, e la successiva pulizia della piazza da parte di Alia, sono previste alcune modifiche alla viabilità dalle ore 11 alle 21. In particolare in piazza saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, esclusi i mezzi inerenti la manifestazione. In via dei Campi, via Campo Marzio, via Ducceschi e via Martiri della Fortezza sarà in vigore il divieto di circolazione e di sosta.